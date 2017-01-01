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Karesili anne adaylarına doğum öncesi eğitim



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediyesi 18 anne adayına doğum öncesi 3 hafta eğitim verdi. Eğitim sonunda anne adaylarına sertifikaları Başkan Yücel Yılmaz ve eşi tarafından verildi.

Karesi Belediyesi tarafından 18 anne adayına 3 hafta boyunca verilen Doğum Öncesi Eğitim programının sertifika törenine katılan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplumun değişim ve dönüşümünün kadınla başladığını kaydederek, "Bilinçli anne demek; bilinçli toplum, iyi yetişmiş bir nesil demektir" dedi.

Balıkesir Üniversitesi, Karesi Kent Konseyi Kadın ve Aile Çalışma Grubu ile Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde yapılan ve 3 haftalık Doğum Öncesi Eğitim programına katılan 18 kadına sertifikalarını Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz verdi. Anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirebilmeleri amacıyla gebelikte meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, günlük yaşam, beslenme, anne ve çocuk sağlığı gibi bir çok eğitimin verildiği programın ardından düzenlenen sertifika töreninde konuşan Başkan Yücel Yılmaz, Karesili kadınların toplumsal ve ekonomik refahlarının Karesi'nin ve Balıkesir'in büyümesinde önemli rol oynadığına dikkat çekerek, "Herkesin yaşam kalitesini yükseltmek için 'insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile mücadele ediyor, hizmet veriyoruz" dedi.

"Değişim, dönüşüm kadın ile başlıyor"

Toplumun değişim ve dönüşümünün "kadınla" başladığına işaret eden Başkan Yücel Yılmaz, "Kadın eğitimliyse, mutluysa, huzurluysa toplum, huzurlu, mutlu ve eğitimli oluyor. Eğitim ve sağlıkta onları geliştirmek birey olarak onları güçlendirmek, kendi yaşamlarıyla ilgili özgüven sahibi, hayatlarına karar veren eğitimli bireyler yapmak bizim en önemli hedefimizdir. Sağlıklı toplum, sağlıklı anne, sağlıklı ve huzurlu bir aile ile olabiliyor" dedi.

"Bilinçli anne demek; bilinçli toplum, iyi yetişmiş bir nesil demektir" diyen Yücel Yılmaz, "Her şeyin eğitim ile başladığı düşüncesinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz bu projenin örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Projenin sürdürülebilir olmasını da önemsiyorum" açıklamasında bulundu. Anne adaylarına bebek çantasının hediye edildiği programın ardından, sertifikalarını alan kadınlar Başkan Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(HT



19.04.2017 15:26:50 TSI

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