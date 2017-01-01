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MASKİ, Gediz Havzası için çalışıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), daha temiz bir Gediz için yatırım ve çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gediz Havzası'na sınırı bulunan 4 ilden biri olan Manisa için ilgili kurumlarla yürüttüğü koordineli çalışma sayesinde Gediz Havzası'nı korumak adına üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getiriyor. 'Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi'ne yönelik geçen yıl yapılan çalıştayın ardından hazırlanan raporun, bu yıl düzenlenecek ikinci çalıştayda sunumu gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ayşe Filibeli ve Prof. Dr. Azize Ayol MASKİ'yi ziyaret ederek Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile birlikte Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Uğur Topkaya ile bir toplantı gerçekleştirdi.

MASKİ'de gerçekleştirilen görüşmede atıksu arıtma tesislerinde biriken çamurların bertarafına yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi sayesinde Manisa'nın 40 yıllık çöp sorununa son vereceklerini ifade eden, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Ege Bölgesi için tüm kurum ve kuruluşlarla sürekli görüşme halinde olduklarını belirtti. Daire Başkanı Yıldırım, katı atıkları bertaraf edecekleri tesis sayesinde yıllardır süre gelen sorunlara çözüm olacaklarını ifade etti. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Gediz'in herkesin ortak paydası olduğunu söyleyerek, Manisa'ya yeni atıksu arıtma tesisleri inşa ettiklerini ifade etti. Aslay, "Gediz Havzası yeniden Ege Bölgesi'nin gurur kaynağı olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile büyük öneme sahip yatırımlarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. MASKİ olarak Manisa Merkez, Turgutlu, Gördes ve Soma'ya atıksu arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Ayrıca daha temiz bir Manisa için 8 adet daha atıksu arıtma tesisi planlıyoruz. Gediz'i ve ayrıca Bakırçay'ı da bu kirlilikten kurtaracağız" dedi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ise il genelinde işletmeye aldıkları 13 atıksu arıtma tesisi sayesinde çevre kirliliğinin önlenmesi noktasında büyük yol kat ettiklerini ifade ederek, tesislerde oluşan çamurların bertarafına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi yetkilileri ile sürekli değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Başaran, "Tesislerimizi Gediz Havzası'nı korumaya yönelik olarak tam kapasite çalıştırıyoruz. Tesislerimizden çıkan katı atıkların bertarafı noktasında düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde 2016 yılının Aralık ayında hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan çalıştayda rapor yayımlanacak. Gediz Havzası Koruma Eylem Planı sayesinde tesislerimizle çevreyi temizlerken ortaya çıkacak atık çamurların bertarafını da sağlayarak, önemli bir sorunu da ortadan kaldıracağız" açıklamasını yaptı.

(ÖND-Y)



19.04.2017 15:28:39 TSI

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