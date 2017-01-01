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Fatsa'da "Ordulu Şehitlerimiz Fotoğraf ve Envanter Sergisi" açıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarihte yaşanan birçok muharebede ve farklı vesilelerle şehit olan Ordulu vatandaşların hatırasını yaşatmak ve yakınlarına destek olmak amacıyla 1414 Ordulu şehidin fotoğrafı ve bilgisi bulunan "Ordulu Şehitlerimiz Fotoğraf ve Envanter Sergisi" düzenledi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen sergi açılışına, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Fatsa Belediyesi Başkan yardımcısı Reyhan Mollaoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Servet Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa Belediyesi Meclis Üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşımız da katıldı.

Açılışı gerçekleşen sergide ilk konuşmayı yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Bu zamana kadar ülkemiz için, milletimiz için vatanımız için canını feda etmiş aziz şehitlerimizin adına 'Ordulu Şehitlerimiz Fotoğraf ve Envanter Sergisi'ni sizlerle paylaşıyoruz. Bugünde öyle bir tevafuk oldu ki Ordu'da bir şehidimiz oldu. Ben öncelikle bu vesileyle hem bugünkü şehidimize hem de burada envanteri gözüken bu zamana kadar, bu vatan için bu toprak için bu millet ve bu hükümet için canını feda eden bütün Ordulu şehitlerimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepsine rahmet eylesin" dedi.

Çanakkale şiiri ile sözlerine başlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh ise, "En azından şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarabilmek amacıyla bizde Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir çalışma yapalım istedik. Gerçekten bunu bir ay önce Ordu da sergilediğimizde 5 bine yakın hemşehrimiz ziyaret etti. Bu da bize onur ve gurur verdi. Böyle bir sergi açmamızın ve karar vermemizin de ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Umarım sizler de annelerinize, babalarınıza çocuklarınıza kardeşlerinize etrafınızdakilere de bu sergiyi duyurarak herkesin bu sergiden istifade etmesini sağlarsınız. Burada 1414 Ordulu şehidimizin fotoğraf ve bilgisi var. Hangi dönemi kapsıyor? Yunan Savaşı, Balkan Savaşı, 1.Dünya savaşı ve Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı fotoğraflarının hepiniz göreceksiniz" diye konuştu.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, şehitlere ait fotoğrafların ve bilgilerin bulunduğu sergi gezildi. Serginin 30 gün açık kalacağı bildirildi.

(AA-SLH-Y)



19.04.2017 15:30:50 TSI

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