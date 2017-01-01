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Karaçoban'da ''Geleceğimiz için ailece el ele projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:23
Karaçoban'da ''Geleceğimiz için ailece el ele projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi
Karaçoban'da ''Geleceğimiz için ailece el ele projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde düzenlenen "Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi" kapsamında Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun konusunda eğitim programı düzenlendi.
İsmet İnönü İlkokulu konferans salonunda düzenlenen eğitim programına Karaçoban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Murat Resuloğulları, Tarım İlçe Müdürü Semih Aydın, Karaçoban Mal Müdürü Akın Karip, Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Süleyman Tanas projenin içeriği konusunda sunum yatı.
Projenin Çat, Hınıs, Şenkaya, Tekman, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy ve Aşkale ilçesinde hayata geçtiğini belirten Tanas "Aile içi sağlıklı iletişim yollarının benimsenerek, hayata farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak amacıyla kadınlarımıza sosyal ve kültürel alanda geliştirilebilmeleri için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerimiz yoğun ilgi görüyor. Aile içi iletişim, kadın ve çocuk hakları, tüketici hakları konularında eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizi uzman arkadaşlarımız aktarıyor. İlçelerin sosyolojik sorunlarını analiz etme fırsatı buluyoruz" diye konuştu.
Tanas, projeyle ilgili olumlu geri bildirimler aldıklarını belirterek, aile eğitimlerinin toplumun gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadın Konuk Evi Müdürü Şükran Göktaş , 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Basın ve Halkla Birimi Sorumlusu Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve uygulamaları konusunda eğitim verildi.
Eğitim programı sonunda Göktaş ve İspirli katılımcıların sorularını yanıtladı.
(ERZ-AT-Y)

19.04.2017 15:31:08 TSI
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