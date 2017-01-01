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Genel Müdür Coşkun, Soma'da hizmetleri inceledi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ'nin Soma ilçesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek altyapı hizmetlerinin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ'nin altyapı hizmeti ulaştırdığı 17 ilçeye düzenlediği inceleme ziyaretleriyle, ilçelerde yürütülen çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyor. Genel Müdür Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal ile birlikte Soma ilçesini ziyaret etti. Coşkun, Soma 300 Evler mevkiindeki içme suyu tesisinde incelemelerde bulundu. Yakın zamanda tesiste başlayacak olan modernizasyon çalışmaları için bilgi aldı. Ziyaretlerde Coşkun'a, Büyükşehir Belediyesi ilçe Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım ve MASKİ ilçe Sorumlusu Hüseyin Kocaayan da eşlik etti. Genel Müdür Coşkun, içme suyu tesisindeki incelemelerinin ardından Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Işık'ı makamında ziyarette etti. Görüşmede; MASKİ'nin Soma ilçesindeki çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Işık, Genel Müdür Coşkun'un ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek MASKİ'nin ilçede yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

"İlçemizde bulanan tesislerin modernizasyonu sağlayacağız"

İlçeye gerçekleştirilen ziyaretle ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Büyükşehir belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, ilçelerimizdeki çalışmalarımızı yakından takip etmeye devam ediyoruz. Soma ilçemizde de ilgili birimlerimizle mevcut çalışmalar, mahallelerimizin ihtiyaçları ve bize ulaşan taleplerle ilgili istişarede bulunduk. İlçemizdeki 8 mahallenin altyapısını tamamlamamızın yanı sıra 130 Mahalle Projemiz kapsamında yeni altyapı yapılacak mahallelerimizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca ilçe merkezinde yer alan ve prestij caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışmalarımızı hayata geçirdik. Bununla birlikte Atıksu Arıtma Tesisimizin inşaatında son aşamaya geldik. İçme suyu tesislerimizde de bakım-onarım çalışmaları ile tesislerimizin modernizasyonuna başlayacağız. İlçemizin sorunlarına etkili çözümler geliştirmek adına çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

(ÖND-Y)



19.04.2017 15:38:24 TSI

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