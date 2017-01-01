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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Bayburt çiçek açıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:31
Bayburt çiçek açıyor
Bayburt çiçek açıyor

(Fotoğraflı)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Ağır geçen kış mevsiminin ardından bahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte çalışma temposunu her geçen gün artıran Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklardaki çiçeklendirme faaliyetlerine hız verdi. Ekipler şehir merkezi ve anayollardaki orta refüjler ile vatandaşların yürüyüş yapmak ve gezmek için tercih ettiği alanlarda mevsime uygun olan çiçeklerin dikimini gerçekleştiriyor.
100 Bin Adet Menekşe ve Lale Soğanı Toprakla Buluştu
Bayburt'taki park ve bahçeler ile orta refüjleri daha estetik bir görünüme kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sonbahar mevsiminde gerçekleştirdiği lale soğanı ekiminin ardından bahar mevsimine uygun olarak menekşe ekimi gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar toplamda 100 bin adet çiçeği toprakla buluşturan ekiplerin çalışmaları tamamlandığında park ve bahçeler ile orta refüjler renk cümbüşüne sahne olacak.
(BK-AT-Y)

19.04.2017 15:38:35 TSI
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