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Başkan Büyükkılıç Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:32
Başkan Büyükkılıç Mobilya Fuarını Ziyaret Etti
Başkan Büyükkılıç Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri 7. Mobilya Fuar alanını ziyaret ederek üretici firmaların sahipleri ile sohbet etti bilgiler aldı.
Kayseri 7. Mobilya Fuarı'nın yatırımcıların buluşması ve bir araya gelmesi için bir fırsat olduğunu belirten Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu organizasyona dünyanın seçkin sanayi ile ticaret temsilcilerinin, bankacıların, iş dünyası temcilerinin iştirak ettiğini çünkü Türkiye'nin önünün açık olduğunu, gelişim ve yatırımları ile dünya ticaretine ve üretimine aday olduğunu kaydetti.
Tarihi İpek Yolunda Avrupa ile Asya arasında kalan Türkiye'nin bir ticaret yolu üzerinde olması ayrıca Kayseri ilimizin bu yolun tam ortasında olmasının ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükılıç "Melikgazi Belediyesi olarak bu organizasyona özel davet ile iştirak etmemiz bir tesadüf değildir. Kayseri Belediye yatırımları ve özellikle Kayseri girişimci ruhunun ve Kayseri'nin önü açık bir üretim merkezi olmasının büyük katkısı ve etkisi olmuştur. Melikgazi bilindiği üzere Kayseri, Mimarsinan Organize Sanayi ile Serbest Bölgesini barındırmaktadır" dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin Melikgazi ilçesi içerisinde yer almasının şehir için bir kazanç olduğunu sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

19.04.2017 15:40:04 TSI
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