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Pamukkale Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 22-23 Nisan'da Çocuk Şenliği etkinliğini gerçekleştirecek.

Pamukkale Belediyesi, 'Yarınlar Sizinle Güzel' projesi kapsamında, ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel bir hafta sonu geçirmeleri amacıyla 23 Nisan Pamukkale Çocuk Şenliği etkinliği düzenlenecek. 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar Günü, İncilipınar Parkı'nda, 13.00 ile 19.00 saatleri arasında çocuklara özel etkinlik düzenlenecek. İki gün sürecek olan etkinliklerde Kayı Obası, Animasyonlar, At binme, Oyun Parkuru, Masal Çadırı, İkramlar yer alacak. Çocuklar, etkinlik kapsamında sevdikleri şarkıları hep bir ağızdan söyleme imkanı bulacak.

23 Nisan 1920 tarihinin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Milli Egemenliğin ilan edildiği bugünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bir güne sığdırmak istemedik. Çocuklarımız bayramlarında doyasıya eğlensin istedik. Bu düşüncelerden hareketle, Pamukkale Belediyesi olarak, gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz ve küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyan çocuklarımızla güzel bir hafta sonu geçirebilmek adına tüm çocuklarımızı 23 Nisan Pamukkale Çocuk Şenliği etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

(MT-Y)



19.04.2017 15:44:39 TSI

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