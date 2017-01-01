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Bafra'da Liseler Arası Bilgi Yarışması



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması" yapıldı.

Bafra Kızılırmak Anadolu Lisesinde 10 lisenin katıldığı bilgi yarışmasında 15 sorunun 11'ini doğru cevap veren Altınkaya Anadolu Lisesi birinci olurken, 2. ve 3. ise kura ile belirlendi.

Özel Mavi Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi 100'er puanla bitirince yedek sorulara geçildi. Sorulan 5 soruda da eşitlik bozulmayınca kura çekimi yapıldı. Kaymakam Ali Fuat Türkel tarafından çekilen kura sonucu Özel Mavi Anadolu Lisesi 2.liği elde ederken, Fen Lisesi de 3. oldu.

Yarışma sonunda yapılan ödül töreninde Kaymakam Ali Fuat Türkel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi. Yarışmada birinci olan Altınkaya Anadolu Lisesi Samsun'da yapılacak olan Bilgi ve Kültür Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

(ŞU-SLH-Y)



19.04.2017 15:45:57 TSI

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