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Kastamonu'da Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılan Kastamonu İl Uyuşturucu Koordinasyon Toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Toplantıda katılımcılar uyuşturucu içerikli kısa filmi izleyerek programa başladı. Daha sonra ise sırasıyla Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Eğitimi" ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yaptı.

Toplantıda söz alarak uyuşturucuya karşı gereken tedbirleri almak durumunda olduklarını söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, "Elbette polis ve jandarma üzerine düşen görevi yapıyor, bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalı. Bu boyuttaki sorunun sadece kolluk kuvvetleriyle çözülemeyeceği de açıktır. Onun için tüm ilgili kurumların, tüm paydaşların bu çalışmanın içinde mutlaka ve mutlaka yer alması gerekiyor. Tüm risk gruplarını tek tek belirleyip başta Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere bu çevrelerde mutlaka aktif bir şekilde bu gruplara yönelik projeler geliştirilmeli ve uygulamaya geçilmeli. Gençlerimizin enerjisini daha olumlu yönlere çekecek etkinlikleri faaliyetleri içeren projeler olmalı. Özellikle eğitimle ilgili çalışmaların, bu işin uzmanları tarafından yaptırılmasında yarar var" dedi.

Toplantıda Kastamonu'da hizmet veren kamu kurumlarının uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, faaliyet ve çalışmaları 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planının görüşülmesi ile kamu kurumlarının görev ve sorumlulukları hakkında ilgili kurum temsilcilerince kurula bilgi verildi. Yerel Eylem Planı'nın Valilik Makamınca da onayladığı takdirde yürürlüğe girmesi ile kitapçık şeklinde bastırılarak, Kastamonu'da kamu kurumları ile 81 İl Valiliğine gönderilmesinin değerlendirilmesi yapıldı. Kamu kurumlarının temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanımında risk gruplarının tespiti hususu görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, alınacak kararların rapor haline getirilerek ilgili kurumların da bilgilendirilmesiyle kararların takibinin yapılması hususlarının değerlendirilmesi, her kurumun uyuşturucu konusunda kriterlerini belirlemesi ve risk grubu olan durumların daha net bir şekilde görüşülmesi için bir sonraki toplantının 3 ay sonra yapılması kararlaştırıldı.

(Vİ-GY-Y)



19.04.2017 15:48:28 TSI

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