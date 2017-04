YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Açıköğretim Sisteminin Kayserili öğrencilerine başarı belgeleri takdim edildi

KAYSERİ (İHA) - Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle farklı illerde bir araya gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar 30'u aşkın ilde gerçekleştirilen törenlerin 18 Nisan Salı günkü durağı ise Kayseri oldu. Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Açıköğretim Sistemi Başarı Belgesi Takdim Töreni" kapsamında, 200 öğrenciye başarı belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Durucasu, Açıköğretim Sistemi öğrencilerine yönelik olarak şunları söyledi: "Biz yaygın eğitim yapan bir kurumuz ve 1,5 milyon civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize en kaliteli yayın materyalleri ile seslenmeye çalışıyoruz. Fakat öğrencilerimiz hiçbir zaman karşılarında bizleri göremiyor. Bu da Açıköğretim Sisteminin avantajları yanında bir dezavantaj oluşturuyor. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için Açıköğretim öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz buluşmaları tertip ediyoruz. Kayseri'de şuanda aktif olan 18 bin 500 öğrencimiz var ve bugün de bu öğrencilerimiz arasından başarılı olanları buraya davet ettik."



"Açıköğretim Sistemimizin 35 yıllık bir geçmişi var"

"Açıköğretim Sistemimizin 35 yıllık bir geçmişi var" diyen Prof. Dr. Durucasu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'nin her kesiminden insana eğitim verme amacıyla kurulan Açıköğretim Sistemi, bugün de bu eğitim hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir. Bunun yanı sıra şimdilerde 'İkinci Üniversite' kavramı ortaya çıktı. Anadolu Üniversitesi'nin yaşam boyu öğrenim felsefesi doğrultusunda bir lisans veya ön lisans programını bitirenler sınavsız olarak bizden ikinci bir lisans veya ön lisans yapabilmekteler. Günümüzde bilgi çabuk eskiyor ve 4 yıllık bir eğitimin ilk yıllarında okuduğunuz bilgiler o okuldan mezun olana kadar eskimiş oluyor. Her an kendini yenilemek isteyen, kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen diğer bölümlerdeki öğrencilerimizi ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine davet ediyorum."

Dereceye giren Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi, görme engelli İsmail Kayahan ise Açıköğretim Sistemi öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim materyalleri sayesinde başarıya imza attığını ifade etti. Bilinçli bireylerin ancak eğitim sayesinde yetiştirilebileceğini belirten Kayahan, ayrıca engelli bireylere yeterli fırsatlar verildiği takdirde aşılamayacak engelin olmadığına da dikkat çekti.

Tören açılış konuşmalarının ardından, Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencilerine belge takdimiyle devam etti. Başarı Belgesi Takdim Töreni'nin ardından ise program, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen alana Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin ağaç dikimi ile sona erdi.

