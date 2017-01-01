19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Açıköğretim Sisteminin Kayserili öğrencilerine başarı belgeleri takdim edildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:45
Açıköğretim Sisteminin Kayserili öğrencilerine başarı belgeleri takdim edildi
Açıköğretim Sisteminin Kayserili öğrencilerine başarı belgeleri takdim edildi

(Fotoğraflı)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle farklı illerde bir araya gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar 30'u aşkın ilde gerçekleştirilen törenlerin 18 Nisan Salı günkü durağı ise Kayseri oldu. Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Açıköğretim Sistemi Başarı Belgesi Takdim Töreni" kapsamında, 200 öğrenciye başarı belgeleri takdim edildi.
Törende konuşan Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Durucasu, Açıköğretim Sistemi öğrencilerine yönelik olarak şunları söyledi: "Biz yaygın eğitim yapan bir kurumuz ve 1,5 milyon civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize en kaliteli yayın materyalleri ile seslenmeye çalışıyoruz. Fakat öğrencilerimiz hiçbir zaman karşılarında bizleri göremiyor. Bu da Açıköğretim Sisteminin avantajları yanında bir dezavantaj oluşturuyor. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için Açıköğretim öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz buluşmaları tertip ediyoruz. Kayseri'de şuanda aktif olan 18 bin 500 öğrencimiz var ve bugün de bu öğrencilerimiz arasından başarılı olanları buraya davet ettik."

"Açıköğretim Sistemimizin 35 yıllık bir geçmişi var"
"Açıköğretim Sistemimizin 35 yıllık bir geçmişi var" diyen Prof. Dr. Durucasu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'nin her kesiminden insana eğitim verme amacıyla kurulan Açıköğretim Sistemi, bugün de bu eğitim hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir. Bunun yanı sıra şimdilerde 'İkinci Üniversite' kavramı ortaya çıktı. Anadolu Üniversitesi'nin yaşam boyu öğrenim felsefesi doğrultusunda bir lisans veya ön lisans programını bitirenler sınavsız olarak bizden ikinci bir lisans veya ön lisans yapabilmekteler. Günümüzde bilgi çabuk eskiyor ve 4 yıllık bir eğitimin ilk yıllarında okuduğunuz bilgiler o okuldan mezun olana kadar eskimiş oluyor. Her an kendini yenilemek isteyen, kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen diğer bölümlerdeki öğrencilerimizi ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine davet ediyorum."
Dereceye giren Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi, görme engelli İsmail Kayahan ise Açıköğretim Sistemi öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim materyalleri sayesinde başarıya imza attığını ifade etti. Bilinçli bireylerin ancak eğitim sayesinde yetiştirilebileceğini belirten Kayahan, ayrıca engelli bireylere yeterli fırsatlar verildiği takdirde aşılamayacak engelin olmadığına da dikkat çekti.
Tören açılış konuşmalarının ardından, Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencilerine belge takdimiyle devam etti. Başarı Belgesi Takdim Töreni'nin ardından ise program, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen alana Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin ağaç dikimi ile sona erdi.
(İHA-MET-Y)

19.04.2017 15:53:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayserigaz, İncesu yatırımlarını masaya yatırdı
YEREL

KAYSERİGAZ, İNCESU YATIRIMLARINI MASAYA YATIRDI
Başkan Büyükkılıç Mobilya Fuarını Ziyaret Etti
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ MOBİLYA FUARINI ZİYARET ETTİ
&quot;ByLock&quot;çu karı koca gözaltına alındı
YEREL

"BYLOCK"ÇU KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI
Kayseri OSB'de İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri Eğitimi Verildi
YEREL

KAYSERİ OSB'DE İHRACATTA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ VERİLDİ
KASKİ'de içme suyu hattı yapım ihalesi
YEREL

KASKİ'DE İÇME SUYU HATTI YAPIM İHALESİ
Kayserispor yeniden çıkış peşinde
YEREL

KAYSERİSPOR YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Kayseri'de aranan 566 şahıs yakalandı
YEREL

KAYSERİ'DE ARANAN 566 ŞAHIS YAKALANDI
Kayseri'de 1 ayda 4 cinayet işlendi
YEREL

KAYSERİ'DE 1 AYDA 4 CİNAYET İŞLENDİ
Başkan Çolakbayrakdar &quot;Kocasinan Kayseri'nin Yeni Yüzü Olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR "KOCASİNAN KAYSERİ'NİN YENİ YÜZÜ OLACAK"
PKK propagandası yapan 5 sanığa toplam 7 yıl hapis
YEREL

PKK PROPAGANDASI YAPAN 5 SANIĞA TOPLAM 7 YIL HAPİS
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Yaya ve sürücüleri para vermeye zorlayan 10 çocuğa işlem yapıldı
YEREL

YAYA VE SÜRÜCÜLERİ PARA VERMEYE ZORLAYAN 10 ÇOCUĞA İŞLEM YAPILDI
Başkan Çelik Çanakkale kafilesini uğurladı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK ÇANAKKALE KAFİLESİNİ UĞURLADI
Huzur Operasyonu'nda bonzai ile yakalanan sanığa 15 yıl hapis
YEREL

HUZUR OPERASYONU'NDA BONZAİ İLE YAKALANAN SANIĞA 15 YIL HAPİS
Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN:
Kayseri'de Mart ayında 56 bin 87 araç denetlendi
YEREL

KAYSERİ'DE MART AYINDA 56 BİN 87 ARAÇ DENETLENDİ
Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 151 kişiye işlem yapıldı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 151 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
115 hırsızlık olayında 58 kişi gözaltına alındı
YEREL

115 HIRSIZLIK OLAYINDA 58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bahar konseri ertelendi
YEREL

BAHAR KONSERİ ERTELENDİ
Başkan Büyükkılıç Şehit Kilci'nin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ ŞEHİT KİLCİ'NİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİNDE BULUNDU
Başkan Hiçyılmaz:
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ:
Güvenli Gıda Güvenli Gelecek Projesi Eğitimi Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi
YEREL

GÜVENLİ GIDA GÜVENLİ GELECEK PROJESİ EĞİTİMİ KAYSERİ TİCARET ODASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Melikgazi Belediyesi Jandarma Mektebi'ni onarıyor
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ JANDARMA MEKTEBİ'Nİ ONARIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü