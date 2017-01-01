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Tekih, "Her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:04
Tekih, "Her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz"
Tekih, "Her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz"

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Başkan yardımcısı ve teknik personellerle birlikte bölgede yaptığı incelemelerde vatandaşlarla bir araya gelen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı'nın tüm bölgelerine hizmet vermek için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.
Siteler Site ve Çamlık sokaktaki yol genişletme, yol bakım ve onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Tekin, eksikliklerin bir bir yerine getirileceğini kaydetti. Vatandaşlar, "Mahallemiz önceki dönemlerde buna rağmen bu kadar hizmet alamıyordu. Yeni yasa sıkıntılı olmasına rağmen mahallemize güzel hizmetler getirdiniz. Özellikle mahalle merkezimize kazandırdığınız park ve mahalle içi yollarımızın yapılması bizleri mutlu etti. Eksik kalan yollarımızın da yapılmasını istiyoruz. Başkanımız ve ekibinin çalışmalarından dolayı oldukça memnunuz. Mahalle sakinlerimiz adına getirdiği hizmetler adına Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede diğer eksikliklerde giderilir" diye konuştular.
Alaplı Site Muhtarı Hüseyin Uysal ise Başkan Tekin'e teşekkür ederek "Kendisinden ve çalışmalarından dolayı biz çok memnunuz. Kendisiyle istediğimiz zaman görüşebiliyoruz. Sorun ve sıkıntılarımızı aktarabiliyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin her mahalledeki sorunların giderilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. Tekin, "Alaplı Belediyesi olarak üzerimize düşen bir görevi ve sorumluluğumuzda olan hizmetleri tek tek yerine getiriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla fikir alış verişinde bulunuyor, onların istek ve sıkıntılarını da zaman zaman dinliyoruz. Mahallelerimizin tek tek sosyal yaşam alanlarına kavuşmasını sağlayacağız. Baturkent sitesi yolunda çalışmalarımız devam ediyor, TOKİ Yeni mahallede yolunda çalışmalar sürüyor. Yine 690 evler dört yolda aile parkı, yol genişletme ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Aile parkı tamamlandığında yüzlerce vatandaşımız burada hep spor yapacak hem de parkta dinlenme imkanı bulabilecekler. Yeni siteler Çamlık Sokak 30 yıldır hizmet yüzü görmemiş bir sokağımızdı. Biz bu sokağımıza hizmet getirdik. İmkânlarımız ve kaynaklarımız ölçüsünde vatandaşımıza en kaliteli hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 30-35 yıldır hizmet alamamış bu sokakları pırıl pırıl yapacağız" şeklinde konuştu.
(EY-OA-Y)

19.04.2017 17:12:01 TSI
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