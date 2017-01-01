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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin Vali Yardımcısı Mendeş açığa alındı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:38
Mardin Vali Yardımcısı Mendeş açığa alındı
Mardin Vali Yardımcısı Mendeş açığa alındı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı'nın kaymakamlar ve valiler kararnamesi ile Mardin Vali Yardımcılığı görevine atanan eski Çaldıran Kaymakamı Mustafa Menteş'in, yürütülen bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındığı öğrenildi. Vali Yardımcısı Mendeş'in yürütülen tahkikat kapsamında bilgisine başvurulmak üzere geçici olarak görevden azledildiği kaydedildi.
(MSK-AKK-Y)

19.04.2017 17:46:14 TSI
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