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Uysal, 110 aileye gıda ve giyim yardımında bulundu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:17
Uysal, 110 aileye gıda ve giyim yardımında bulundu
Uysal, 110 aileye gıda ve giyim yardımında bulundu

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi bünyesinde 3 ay önce kurulan Gıda ve Giyim Bankası ile ihtiyaç sahiplerine kartlı sistemle gıda, giyim ve ev eşyası yardımında bulundu.
Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gıda ve Giysi Bankası, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. İlçenin, değişik mahallelerinde eksikliklerini önceden tespit eden ailelere ulaşan Belediye Sosyal Yardım İşleri, söz konusu ailelere et, gıda, giyim ve ev eşyası yardımlarında bulunuyor.

"İhtiyaç sahiplerinin yanında olacağız"
Banka önünde 110 kişiye gıda dağıtımı öncesi konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçede zor durumda olan ve gerçekten muhtaç durumdaki ailelere yardım elini uzattıklarını söyledi. Uysal konuşmasında : "Ereğli'de çok zor durumda olanları tespit ettik ve onlara yardım elimizi uzattık. Belediyemize müracaat eden ailelerin evlerinde inceleme yaparak ihtiyaçlarını belirliyoruz. Daha sonra personelimiz söz konusu ailelere; giysi, halı, yastık, yorgan, battaniye, yatak, baza, ev eşyası, mutfak araç ve gereçleri, beyaz eşya, gıda malzemeleri, çocuk bezi ve maması gibi yardım paketlerimizi evlerine kadar ulaştırıyor. Çocukların giyim ihtiyaçlarının yanında oyuncaklarını da veriyoruz. Mağdur olan ailelerimize sahip çıkacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

3 yılda 15 bin koli yardım yapıldı
Gıda ve Giyim Bankası kurulduğundan bu yana 2 bin 500 kişiye giyim, 320 aileye gıda yardımı, 28 aileye ev eşyası, 27 aileye kurban bağışı eti, eşleri cezaevlerinde olan ailelere gıda ve giyim yardımı yaptı. 3 ayda bir düzenli olarak gıda ve giyim yardımlarının sürdürüleceği ifade edilirken, 3 yılda Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 15 bin gıda kolisi dağıtıldığı belirtildi.
Belediye ekiplerinin getirdiği giyim, gıda maddeleri ve eşyalardan oluşan yardım paketlerini görünce çok mutlu olan ihtiyaç sahibi aileler de, 'Zor durumda bizlere elini uzatan, çoluk çocuğumuzun yüzünü güldüren Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve belediyemizden Allah razı olsun. Rabbim O'nun ve çalışanlarının yüzlerini güldürsün' sözleriyle teşekkürlerini ifade ediyorlar.
(VK-SÖ-Y)

19.04.2017 18:25:07 TSI
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