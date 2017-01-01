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Büyükşehr Belediyesi 240 milyon lira borçlanacak



(Fotoğraflı)



Nuri Pir

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Devlet Bahçeli Köprüsü ve kent trafiğini rahatlatacak hizmetler için 240 milyon lira borçlanacak.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, yapımına henüz başlanmayan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapımı için komisyona gönderilen 252 milyon 958 bin liralık borçlanma teklifini tekrar görüştü. Meclis, Meclis Başkanvekili Murat Cevheribucak başkanlığında olağanüstü toplandı.CHP Grup Sözcüsü Ulaş Çetinkaya, alınacak kredinin sadece köprü için değil, trafiği rahatlatacak bazı yatırımlar için de harcanması gerektiğini belirterek, "Biz parti olarak aldığımız kararla; köprüye 160 milyon, asfalt çalışmasına 40 milyon, kamulaştırmaya 20 milyon, alt geçitlere 20 milyon olmak üzere komisyon raporunun tadilini teklif ediyoruz. Bunlar Seyhan ve Çukorava'nın olmazsa olmazları" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Ozan Gülaçtı ise bugüne kadar yapılan borçlanmaları kredileri eleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de göreve geldiği günden bu yana bütçeyi genişlettiğini anlatarak, yapılan borçlanmaların ekonomik anlamda belediyeyi zarara uğratmayacağını savundu.

Belediyenin 240 milyon lira borçlanmasını öngören teklif, Ulaş Çetinkaya'nın da teklifiyle oy çokluğuyla kabul edildi. İçişleri Bakanlığı'nın borçlanmayı onaylaması halinde 240 milyon lira köprü ve trafik rahatlatma işlemleri için harcanacak.

(NPR-ÖZ-Y)



19.04.2017 18:39:29 TSI

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