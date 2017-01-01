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Kırkağaç çalışmalarına yerinde inceleme



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kırkağaç ilçesine giderek Gıda Bankası, MABEM, ÇKSM, İtfaiye ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nde görev yapan personelle buluştu, çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kırkağaç ilçesinde sırasıyla Koordinasyon Şube Müdürlüğü, MABEM, Gıda Bankası, ÇKSM ve itfaiye de personelle buluştu, tek tek selamlaştı. Genç'e, Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, Kırkağaç Belediyesi MHP'li Meclis Üyeleri ve yetkililer eşlik etti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen MABEM, Gıda Bankası ve ÇKSM de personelle buluştuklarının altını çizen Genç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, yapılan çalışmalar ve mevcut durum hakkında bilgiler aldı. Genç ayrıca İtfaiye personeliyle de buluşarak, çalışmaları yerinde inceledi. Genç ve beraberindekiler son olarak Akhisar'da yer alan şantiyeye giderek personelle selamlaştı.

(AY-Y)



19.04.2017 19:09:24 TSI

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