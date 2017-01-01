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Başkan Alıcık, Ebeler Haftasını kutladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 'Ebeler Haftası' dolayısı ile yayımladığı kutlama mesajında ebelik ve hemşirelik mesleğinin şefkat dolu, sevgi dolu bir meslek olduğunu belirtti.

Başkan Alıcık, sağlık sektörünün önemli bir unsuru olarak fedakârlıklar içerisinde halka hizmet veren ebelerin 'Ebeler Haftasını' kutladı.

Alıcık, "Ana, çocuk sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebelerimiz, sağlık hizmetleri alanında oldukça önemli ve kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Sağlıklı bireyler yetiştirmede vatandaşlara rehberlik eden ebelerimiz sağlık sektörünün en önemli yapı taşlarından biri konumundadır. Türkiye'de, ebelik mesleğinin önemi yeterince anlaşılmamaktadır. Ebelik, 1909 yılına kadar anadan kıza geçen, görgü ve deneyime dayanan meslek olarak görülmüştür. Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yapmaya çalışan ebelerimiz, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. Anne ve bebek sağlığı hizmetlerinde sağlık teşkilatımızın can damarı konumunda olan ebelerimizin gösterdiği üstün gayret takdire şayandır. Toplumumuzda ebeliğin öneminin büyük ve saygıdeğer olduğu unutulmamalıdır. Bebek ölümlerini en aza indirgeyen ebelerimizdir. Ağır fedakârlıklar içerisinde halkımıza kaliteli sağlık hizmetini vermeyi amaçlayan ebelerimize bu zor ve onurlu görevlerinde başarılar diler, ebelerimizin haftasını en içten duygularımla kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.

(OD-MB-Y)



20.04.2017 07:51:17 TSI

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