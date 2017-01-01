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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Köprüköy'de terör operasyonu

20 Nisan 2017 Perşembe, 08:47
Köprüköy'de terör operasyonu

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda DBP ve HDP'li iki yönetici gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince Köprüköy'de terör operasyonu düzenlendi. DBP ve HDP İlçe binalarında yapılan aramalarda bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Operasyonda, DBP İlçe Başkanı N. Y., ve HDP eski İlçe Başkanı M.Z.K., gözaltına alındı.
(AA-AA-Y)

20.04.2017 08:56:07 TSI
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