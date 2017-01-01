20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın Ovası'nı kuşlar istila etti

20 Nisan 2017 Perşembe, 09:06
Aydın Ovası'nı kuşlar istila etti
Aydın Ovası'nı kuşlar istila etti
- Ekili alanlara sürüler halinde saldıran serçeler buğday tarlalarına zarar vermeye başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da buğday ve arpa ekili binlerce dönüm arazi dün sabah saatlerinden itibaren kuş istilasına maruz kaldı. Nerden geldiği bilinmeyen sürüler halindeki serçeler Büyük Menderes Ovası'ndaki binlerce dönüm ekili alana zarar vermeye başladı. Yaşanan istila karşısında çaresiz kalan çiftçiler tarlaları korumak için yöntem aramaya başladı.
Aydın'ın Koçarlı, Yenipazar, Köşk ve Efeler ilçesi sınırları içerisinde yer alan Büyük Menderes Ovası'nda dün öğlen saatlerinden itibaren sürüler halinde her yerde serçeler dolaşmaya başladı. Bazı bölgelerde ekinlerin henüz yeni olgunlaşmakta olan başakları kuşlar tarafından boşaltılırken ilk defa bu şekilde kalabalık serçe sürüleri ile karşılaşan vatandaşlar gözlerine inanamadı.
Yaklaşık 60 yıl önce zeytin sezonlarında güvercin istilası, bahar aylarında da çekirge istilası ile karşılaşan Aydın'da bu tür serçe istilası ile ilk defa karşılaştıklarını belirten vatandaşlar yaşanan kuş istilası karşısında çaresiz olduklarını belirttiler.
Vatandaş tarlalarına gitmeye başladı
Ekili alanların üzerindeki gökyüzünü kaplayan kuş alayını görünce tarlalara giden bazı vatandaşlar ilk etapta kuşları görsel bir şölen olarak izlediklerini ancak tarlalarda oluşan zararı görünce tarlaya geldiklerini belirttiler. İlk defa böyle bir durum ile karşılaştığını belirten Aydınlı çiftçilerden Gökhan Gökçan, "Bir anda kuş sürüsü ile karşılaşınca önce seyrettim, keyifle izledim. Ekinlere istila ettiğini görünce kendi tarlama geldim. Hayatımda ilk defa böyle bir durum ile karşılaşıyorum" dedi.
Ekili alanlar istilaya uğruyor
Yaşları ilerlemiş olmasına karşın serçe istilası ile ilk defa karşılaştıklarını belirten Nihat Ceylan ve Adem Kaplan adlı çiftçiler de bir anda bu kadar kuşun Aydın'a nereden geldiğini bilemediklerini ifade ederek, "Bugüne kadar böyles bir duruma şahit olmadık. Ekinler evinlenmeye başladı. Kuşlar şu anda peynirlenme aşamasında olan ekin başaklarını yemek için buğday tarlalarına akın ediyor. Kuş istilası böyle devam ederse ekinlerde başak diye bir şey kalmaz. Bu olay tabiat olayı olduğu için yapılabilecek bir şey de yok. Yapabileceğimiz tek şey, tarlalara korkuluk türü şeyler dikip önlem almaya çalışacağız" diye konuştular.
(İK)

20.04.2017 09:14:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kuşadası Gençlikspor'da Bölgesel Amatör Lig sevinci
YEREL

KUŞADASI GENÇLİKSPOR'DA BÖLGESEL AMATÖR LİG SEVİNCİ
Aydın ve Muğla'daki DSİ yatırımları yerinde incelendi
YEREL

AYDIN VE MUĞLA'DAKİ DSİ YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ
ADÜ Türk Sanat Müziği Korosundan müzik şöleni
YEREL

ADÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSUNDAN MÜZİK ŞÖLENİ
Nazilli Belediyesi sokakları bakıma aldı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ SOKAKLARI BAKIMA ALDI
Buharkent Belediyesinden kukla kumpanyası
YEREL

BUHARKENT BELEDİYESİNDEN KUKLA KUMPANYASI
Kuşadası'nda turizm değerlendirme sempozyumu yapıldı
YEREL

KUŞADASI'NDA TURİZM DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU YAPILDI
Aydın'da 'İç Hastalıkları Günleri' gerçekleştirildi
YEREL

AYDIN'DA 'İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kuşadası'nda Bahara Merhaba konseri
YEREL

KUŞADASI'NDA BAHARA MERHABA KONSERİ
Başkan Alıcık, Ebeler Haftasını kutladı
YEREL

BAŞKAN ALICIK, EBELER HAFTASINI KUTLADI
Didim'de Turizm Haftası etkinlikleri
YEREL

DİDİM'DE TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Didim Vegan Fest'e katılacak kursiyerler belgelerini aldı
YEREL

DİDİM VEGAN FEST'E KATILACAK KURSİYERLER BELGELERİNİ ALDI
BAL'a yükselme maçında bayrak krizi sahayı karıştırdı
YEREL

BAL'A YÜKSELME MAÇINDA BAYRAK KRİZİ SAHAYI KARIŞTIRDI
Bahar geldi, Nazilli renklendi
YEREL

BAHAR GELDİ, NAZİLLİ RENKLENDİ
Aydın'da yağışlı ve rüzgarlı hava etkili olacak
YEREL

AYDIN'DA YAĞIŞLI VE RÜZGARLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Çocuğunu ezip kaçan baba ile anne başka suçlardan tutuklandı
YEREL

ÇOCUĞUNU EZİP KAÇAN BABA İLE ANNE BAŞKA SUÇLARDAN TUTUKLANDI
Aydın Sağlık-Sen, yeni Türkiye için verilen 'Evet' oylarına teşekkür etti
YEREL

AYDIN SAĞLIK-SEN, YENİ TÜRKİYE İÇİN VERİLEN 'EVET' OYLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Minik öğrencilerden Başkan Atabay'a ziyaret
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ATABAY'A ZİYARET
ADÜ'nün çehresi değişiyor
YEREL

ADÜ'NÜN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Aydın'da yangın koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

AYDIN'DA YANGIN KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Öğrenciler sordu, Başkan Kale cevapladı
YEREL

ÖĞRENCİLER SORDU, BAŞKAN KALE CEVAPLADI
İhracatçı yakın zamanda sandığa gidilmesini istemiyor
YEREL

İHRACATÇI YAKIN ZAMANDA SANDIĞA GİDİLMESİNİ İSTEMİYOR
AYTO Akademiden öğrencilere 'Başarıya Giden Yol' semineri
YEREL

AYTO AKADEMİDEN ÖĞRENCİLERE 'BAŞARIYA GİDEN YOL' SEMİNERİ
Engelli arkadaşları 'Umut' için proje yaptılar
YEREL

ENGELLİ ARKADAŞLARI 'UMUT' İÇİN PROJE YAPTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Dayı, kardeş ve 3 yeğenine cinsel istismarda bulundu!
GÜNDEM

DAYININ, KIZ KARDEŞİ VE 3 YEĞENİNE CİNSEL İSTİSMARI ORTAYA ÇIKTI!

 1
  • 2 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!
  • 3 Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakkında flaş gelişme
  • 4 Neymar'ı ağlattılar!