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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Remzi Bircan: Sevgi olmadan güven oluşmaz, birbirimizi seveceğiz

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:00
Remzi Bircan: Sevgi olmadan güven oluşmaz, birbirimizi seveceğiz
Remzi Bircan: Sevgi olmadan güven oluşmaz, birbirimizi seveceğiz

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan tarafından, 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konferans düzenlendi.
Simav Eynal kaplıcaları Firuze Salonunda yapılan 'Kutlu Doğum' haftası etkinlikleri, Simav Müftülüğü tarafından hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Daire amirleri, Belde Belediye Başkanları, Siyasi Parti Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sala ve Tekbirlerin ardından Simav Hacı Hamza Camii görevlisi Ertuğrul Takak tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Birlik ve beraberlik için örnek alınması gereken kişinin Hazreti Muhammed (SAV) olduğunu ifade etti. Yavuz, "Dualarla kutladığımız etkinliklerimize katılan Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederim. Birbirimizi sevmek için güvenmemiz gerekir. Kardeşlik duygularımızın, tüm İslam coğrafyasına yayılması temennimizdir, en güzel örnek Peygamberimizdir" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e ait, Kutlu Doğum haftası konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan, Hazreti Muhammed ve güven toplumu hakkında bilgiler aktararak, insanın onurunu yıkmanın, Kabe'yi yıkmaktan daha önemli olduğunu, kardeşliğin yalnızca bir edebiyat değil, aynı zamanda kardeşliğin, imanın gereği olduğunu ifade etti. Bircan " Müminler ancak kardeştir. Sevgi olmadan güven oluşmaz, birbirimizi seveceğiz, bununla kalmayıp ülkemizi vatanımızı seveceğiz. Güven toplumunu oluşturmak için adaleti tesis etmek gerekir, bununla birlikte samimi olmak, sevmek, yalan konuşmamak çok önemlidir. Yalanın olduğu yerde güven olmaz" şeklinde konuştu.
Duanın ardından hediye ve gül takdimleri yapılarak, Simav İlçe Müftülüğünce hazırlanan 'Kutlu Doğum' etkinliği sona erdi. (MEİ-EFE)

20.04.2017 10:08:33 TSI
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