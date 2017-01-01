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"Özleme Mektup" adlı roman ikinci baskısını yaptı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Gazeteci-Yazar Levent Altun'un "Özlem'e Mektup" adlı romanı kısa sürede ikinci baskısını yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan ve aynı zamanda da yazar olan Levent Altun, yeni yazmış olduğu "Özleme Mektup" isimli kitabının tanıtımını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. 11 Şubat tarihinde ilk imza günü ile okurlarıyla buluşan Özleme Mektup, okuyucularından büyük ilgi görerek iki ay sonra ikinci baskısını gerçekleştirdi. Birçok kitapevinde satışa sunulan Özlem'e Mektup için Levent Altun birçok söyleşi ve imza gününe katıldı. Altun, "Özleme Mektup" kitabı için Kocaeli'de Gebze ve Darıca ile İstanbul'da Kadıköy ve Beşiktaş'ta imza günü düzenlerken Amasya'nın Merzifon ilçesinde de kitap fuarına katıldı. Altun ayrıca çeşitli okullarda söyleşi etkinliği gerçekleştirdi.

Yeni romanının kısa sürede 2. baskı yapmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Levent Altun, "Gerçek yaşanmış hayatların hikayeleri okuyucunun ilgisini çekti. İnsanların yaşadıklarını iyi bir analiz ve empati ile romana dönüştürdüğünüzde insanlar o hikayenin içinde buluyorlar kendilerini. Okurların bu ilgisi beni çok mutlu etti. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

(KK-GY-Y)



20.04.2017 10:14:18 TSI

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