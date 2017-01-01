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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Çıldır jandarmadan balık kaçakçılarına suç üstü

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:18
Çıldır jandarmadan balık kaçakçılarına suç üstü
Çıldır jandarmadan balık kaçakçılarına suç üstü

(Fotoğraflı)

Ahmet Rıfat Vural
ARDAHAN (İHA) - Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı 1.5 ton kaçak olarak avlanan balık ele geçirdi.
Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ihbar sonucu yapmış olduğu aramada kasasında 1.5 ton balık bulunan bir minibüs yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Çıldır Aktaş Gölünden tutmuş oldukları 1.5 ton balığı minibüs kasasında çıkarmak isteyen Kars Akyaka nüfusuna kayıtlı D.T, S.A., Y.G. ve T.K. isimli 4 kişi göz altına alındı. İlçe jandarma Komutanlığı kaçakçılara 6 bin TL cezai işlem uygularken, kaçak çıkarılmak istenen 1.5 ton balık ise Çıldır İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. 1.5 ton balığı teslim alan Çıldır İlçe Tarım Müdürlüğünün ise balıkları imha ettiğinin bilgisi alındı.
(ARV-AT-Y)

20.04.2017 10:26:58 TSI
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