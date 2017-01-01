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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kaymakam Ahmet Karaaslan: Hep birlikte çalışacağız

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:36
Kaymakam Ahmet Karaaslan: Hep birlikte çalışacağız
Kaymakam Ahmet Karaaslan: Hep birlikte çalışacağız

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Pazarlar Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Nisan ayı Olağan Meclis toplantısı İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan Başkanlığında yapıldı.
Toplantıya İl Genel Meclisi Üyeleri Hüseyin Akşen, Hüseyin Altınkaya, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan ve tüm köy muhtarları katıldı.
Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Nisan ayı olağan toplantısının sonucunda yetkililerden alınan bilgiye göre, Birlik encümenliğine Saray köyü Muhtarı Ali İhsan Bozkurt ve Örey köyü Muhtarı Adem Doymaz seçildi. Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2016 yılı kesin hesap ve faaliyet Raporları görüşülerek kabul edildi.
Ayrıca meclis toplantısında köylerin ihtiyaçları 2017 yılında yapılması planlanan çalışmaların görüşüldüğü bildirildi.
İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, iki saat süren toplantı sonunda muhtarlarla bir araya gelmenin ve bilgi alışverişinde bulunmanın önemli olduğunu ve yapılacak çalışmalarda sorunların çözülmesine öncelik verileceğini ifade etti. Kaymakam Karaaslan, "Köyleri kalkındırmak için birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber çalışacağız" dedi. (MB-EFE)

20.04.2017 10:44:07 TSI
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