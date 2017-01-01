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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Yavruları anne karnında ölen koyun kurtarıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:38
Yavruları anne karnında ölen koyun kurtarıldı
Yavruları anne karnında ölen koyun kurtarıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, bir koyunu daha telef olmaktan kurtardı. Yavruları anne karnında ölen koyun, yapılan müdahale sonucu telef olmaktan kurtarıldı.
Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, her yıl onlarca kedi ve köpeğe aşı yapılıyor, kırık veya çıkık varsa tedavi ediliyor. Sokak hayvanları için verilen bu hizmet, çevre köylerden getirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar içinde sağlanıyor. Sahipleri tarafından iştahsızlık ve pis koku nedeniyle Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen koyuna Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu müdahale etti.
Yaptıkları muayene ve tetkikler sonucu keçinin gebe olduğunun belirlendiğini ifade eden Mutlu Karacaoğlu, "Ancak yavruların rahimde ters dönmeleri nedeniyle anne karnında öldüklerini tespit ettik. Akıntının da yavruların anne karnında çürümeye başlamasıyla meydana geldiğini belirledik. Hemen koyuna müdahale ettik. Ölü yavruları normal yolla anne karnından çıkarttık. Eğer bu operasyonu yapmasaydık anne de zehirlenerek ölecekti" dedi. Mutlu Karacaoğlu, koyunun 10 gün sonra sağlığına kavuşacağını ve sonraki yıllarda yeniden doğum yapabileceğini sözlerine ekledi.
(SÇ-SÇ-Y)

20.04.2017 10:46:54 TSI
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