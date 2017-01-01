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Gebze'de 'İnovasyon ve Gelecek' semineri



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Düşünce Koçu Münir Arıkan, Gebzeli gençlere 'İnovasyon ve Gelecek' konulu seminer verdi.

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Düşünce Koçu Münir Arıkan, 'İnovasyon ve Gelecek' konulu seminerde Gebzeli öğrencilerle bir araya geldi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen seminere belediye başkan yardımcıları Sadık Albayrak, Engin Güzel, başkan danışmanı Şakir Bitmez ve çok sayıda Gebzeli öğrenci katıldı.

Seminerde öğrencilere hitap eden Münir Arıkan, "Dünyada toplam 7 milyar insan var ve bunun 3 milyarı çalışmak zorunda. Ama ortada bir sorunumuz var. Dünyada insana ihtiyaç duyulan 1.2 milyar iş var. Yani bu şu demek oluyor, 1.8 milyar kişi işsiz kalıyor. İşte bu 1.8 milyar kişinin içinde olmamanız için bu semineri gerçekleştiriyoruz. Bu savaşta iki büyük rakibiniz olacak. Bunlardan birincisi 7 milyar insan. Herkes iş istiyor ve senin bir farkın olmalı ki işi sen alabilesin" dedi.

Geçen zaman içerisinde iş sahibi olabilmenin kriterlerinin değiştiğine de değinen Arıkan, "Eskiden okuryazar olmak dahi iyi bir meslek sahibi olmak için yeterli iken günümüzde doktora yapmanın bile hiçbir önemi yok. Önemli olan kendini geliştirmek, çok çalışmak dil bilmek, çok gezmek seni rakiplerinin önüne geçirir. İkinci rakibinizle zaten rekabet etme şansınız yok. Buda yeni nesil robotlar. Robotlar kesinlikle rakip tanımıyorlar. Gelişen teknoloji bazı meslekleri elimizden alırken yeni meslek gruplarının çıkmasına da neden oluyor. Bu yüzden onlarla rekabet etmezsek işimizi çok rahat elimizden alabilirler. Bunun olmaması için çok çalışmalıyız farkındalıklarımızın olması lazım" diye konuştu.

Seminerin sonunda başkan danışmanı Şakir Bitmez semineri veren Münir Arıkan'a hediye takdiminde bulundu.

(İG-GY-Y)



20.04.2017 10:59:34 TSI

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