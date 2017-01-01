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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman karate takımı Antalya'dan madalyalarla döndü

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:03
Karaman karate takımı Antalya'dan madalyalarla döndü
Karaman karate takımı Antalya'dan madalyalarla döndü

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Antalya'da düzenlenen Minikler-Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan başarılı sporcuları makamında kabul etti.
Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Minikler-Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda antrenör İhsan Özbek eşliğinde 15 sporcuyla mücadele eden Gençlik ve Spor Kulübü karate takımının başarıları Karaman'da sevinçle karşılandı. Karaman için ilklerin yaşandığı şampiyonada ortaya koydukları performansla göz dolduran Karamanlı sporcular ferdi ve takım halinde üç bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Madalya kazanan sporcuları tebrik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, "Bu duyguları bize yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar elde edeceğinize inanıyorum. En büyük amacımız, sizin daha da büyük başarılara imza atabilmenizdir. Her zaman sizlerin yanınızda olacağız" dedi.
Ziyaret, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık'ın başarılı sporcuları ödüllendirmesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.
(MD-AH-Y)

20.04.2017 11:11:14 TSI
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