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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:05
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Karataş, Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Ceyhan ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Nisan Cumartesi günü, Karataş ilçesi Yassıveren, Meletmez, Dolaplı, Çavuşlu, Karagöçer, Sarımsak, Kapı, Tuzla, Tabaklar, Hasırağcı, Tuzkuyusu, Ataköy, Damlapınar ve Yenimurat mahalleleri ile Tuzla İlköğretim Okulu, ASKİ Pompaları, Turkcell GSM, Vodafone GSM, Tabaklar İlköğretim Okulu, Damlapınar İlköğretim Okulu, Ataköy İlköğretim Okulu, Doğru Tarım ve Akyel İnşaat'a 09:00-11:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81148 ve 81150 sokaklar 09:00-15:00 saatleri arasında, Yüreğir İlçesi Çağırkanlı, Cırık, Kadıköy ve Gümüşyazı mahalleleri ile Kadıköy İlköğretim Okulu, Gümüşyazı İlköğretim Okulu ve Cırrık İlköğretim Okulu 09:00-11:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Kaltakiye Mahallesi Sabitoğlu Sokak, Civantayak Mahallesi 564 Sokak, Bota Mahallesi 537, 538, 540, 543, 536, 539, 546 ile Taçmahal Sokak, Rifat Çetinsoy Sokak, Şehit Halil Altunbaşak Sokak, Şıh Aziz Mamık Sokak ve Yarsuat Sokak 09:00-12:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi 101001, 101019, 101026, 101010, 101009, 101025, Kanal Boyu, 101005, 101004, 101022, 101018, 101024, 101021, 101023, 101020, 101027, 101017, 101015, 101014, 101013, 101012, 101011, 101008, 101006 Sokaklar, Kavaklı Mahallesi 100058, 100057, 100054, 100056, 100053, 100052, Hasan İşler ve 100046 sokakta, Zeytinli Mahallesi 94004, 94003, 94026, 94023, 94020, 94019, 94002 ve 94008 sokakta, Turhan Cemal Beriker, 94001, 94017, 94015, 94011, 94009, 94007, 94006 ve 94005 sokakta, Yolgeçen Mahallesi 4008, 4001, 4009, 4015, 4007 ve 4006 sokaklar, Küçükçıldırım Mahallesi 2013, 2001, 2017 ve 2009 sokakta, Büyükdikili Mahallesi 93102 ve 93015, Otoban Giriş Yolu, 93001, 93017, 93003, Turhan Cemal Beriker ve 93002 sokakta, Büyükçıldırım Mahallesi ve 3002 Sokak ile Alo Plastik, ACVE İnşaat, TÜV-Türk Araç Muayene İstasyonu, Yasin Plastik, Kardeşler Hurdacılık, Seyhan Beton, Erciyes Hurdacılık, KÇS Beton, Çetsan Plastik, Yıldız Şemsiye, İPRA Gaz, Sun Tekstil, Maktaş ve Şenyurt Soğutmaya 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Karayusuflu Mürseloğlu Mahallesi 48, 47, Mustafa Kemal Paşa ve 51 sokaklar, Karayusuflu Dervişler Mahallesi 31, Karafatma Sokaklar, Karayusuflu Salmanbeyli Mahallesi Uğur Mumcu Sokak, Karayusuflu Kayışlı Mahallesi 1 Sokak ile Kefeli Mahallesi ve Çöplü Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Yolgeçen Mahallesi ve Büyükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Adana Yem, Mıçı Otomotiv, Huzur Plastik, Omas, Bulutlar Kuruyemiş, Meltem Kimya, Beko Bölge Müdürlüğü, AÇS Hazır Beton, Tekinsan Makine ve Famen Gıda 15:00-17:00 saatleri arasında, Gürselpaşa Mahallesi 75297 sokak 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(UMT-Y)

20.04.2017 11:14:32 TSI
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