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iğde'de genç çiftçi desteklemesine bin 500 kişi başvurdu

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:23
iğde'de genç çiftçi desteklemesine bin 500 kişi başvurdu
Niğde'de genç çiftçi desteklemesine bin 500 kişi başvurdu

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Asım Baş, düzenlediği basın toplantısında genç çiftçi desteklemesi programına bin 500 kişinin müracaat ettiğini söyledi.
Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Asım Baş, büyükbaş hayvanlarda küpeleme işlemini Veteriner Odası ve Damızlık birliği tarafından yapıldığını söyledi.
Küpeleme işlemi için telefon hattını hatırlatan Müdür Baş açıklamasında: '' Tarım İl müdürlüğü olarak zaman zaman bize gelen küpeleme ile ilgili bir takım serzenişler oluyordu. 2017 yılından itibaren Niğde genelinde büyük baş küpeleme faaliyetlerimizi ikiye böldük. Bir kısmını Veteriner Hekim Odasına geri kalan kısmını da Damızlık Birliğinin yürütmesi konusunda ikiye ayırdık. İnşallah bundan sonraki süreçte çiftçilerimiz ve üreticilerimiz 444 26 96 numaralı telefonumuzu arayarak irtibata geçerler ise küpeleme gibi mevzularda yaşanabilecek sıkıntıları en aza indireceğiz.''dedi.
Genç çiftçi başvurularının 5 Mayıs 2017 tarihine kadar devam ettiğini de hatırlatan Müdür Baş, ''30 bin lira hibeli genç çifti başvurularımız devam ediyor. Başvurularımız 5 Mayıs 2017 tarihinde son bulacaktır. Şuana kadar ilimizde bin 530 kişi il genelinde başvuru yaptı. 5 Mayıs tarihine kadar inşallah bu başvuruların artacağını düşünüyorum.'' diye konuştu.
(MB-YE-AÖ-Y)

20.04.2017 11:32:08 TSI
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