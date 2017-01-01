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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Oltu Lale Dağında Lale ve Menekşeler açtı

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:23
Oltu Lale Dağında Lale ve Menekşeler açtı
Oltu Lale Dağında Lale ve Menekşeler açtı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu'nun Kuzey doğusunda bulunan Lale dağı ve Sitare dağlarında Lale ve mor menekşeler açtı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde Sitare Dağı'nda açan laleler muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor.
15 Nisan tarihinden itibaren açan laleler, baharın yüzünü gösteriyor. Sitare dağında açan lale ve mor menekşeler görenleri büyülüyor. Oltulu gurbetçi Kemalettin Ayaz çocukluğundaki tırmandığı lale ve Sitare dağlarına 35 yıl sonra yeniden tırmanarak lale ve menekşe toplayarak anılarını tazeledi. İşçi Emeklisi Kemalettin Ayaz, "Uzun yıllar sonra ilçeme döndüm bu esnada çocukluğumda dağa lale toplamaya gelirdik onu çok arzu ediyordum şuanda Sitare dağındayım ve Laleler çıkmış durumda doğa harika çok temiz bir hava var şuna arkadaşlarla beraber dolaşıyoruz herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
(DMA-AT-Y)

20.04.2017 11:32:10 TSI
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