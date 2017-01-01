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Pazaryeri'nde tüketici hakları semineri düzenlendi



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından, tüketici hakları ve hak arama yolları, alış veriş esnasında tüketicilerin dikkat etmesi gereken kurallar konularında seminer düzenlendi.

Seminer; Bozüyük Tüketici Hakları Derneği Başkanı Hayrettin Sabırlı'nın, tüketici hakları derneklerinin yaptığı çalışmaları tanıtmasıyla başladı. Daha sonra Ankara - Yenimahalle Tüketici Hakları Derneği Şube Başkanı Sabire Narlı, tüketicilerin hakları ve hak arama yollarını yaşanmış örneklerle anlattı. Yine aynı şubeden hakem heyeti üyesi Ahmet Yurtseven de tüketicilerin alışverişlerinde dikkat etmesi gereken kurallar konusunda bilgiler verdi. Seminerin sonlarına gelindiğinde, dinleyenlerin sorularına açıklamalı cevaplar verildi.

Pazaryeri Halk Eğitimi Müdürü Sedat Büyük tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri verilip, dinleyenler arasından 2 kişiye, yapılan çekilişle gıda torbaları hediye edildi.

Bu arada, halen Bozüyük Tüketici Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Pazaryerili Dilek Kart'ın, önümüzdeki aylar içerisinde Tüketici Hakları Derneği Pazaryeri Temsilciliği görevine geleceği ve şube oluşturma çalışmalarını da yürüteceği belirtildi.

(İC-MET-Y)



20.04.2017 12:03:22 TSI

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