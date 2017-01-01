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AK Parti'li Özbek'ten teşekkür ziyaretleri



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - AK Parti 23. Dönem Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesi köylerinde referandum nedeniyle teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Abdulmuttalip Özbek, beraberindeki partililerle, Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül ve teşkilatının ev sahipliğinde köyleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle yapılan referandumda çok yüksek bir oranla 'evet' oyu veren Konur, Aktütün ve Tütünlü ile Aşağı Güleç ve Yukarı Güleç mezralarına teşekkür ziyaretlerinde bulunan Özbek; muhtarlar, kanaat önderleri ve köy halkıyla bir araya geldi. Özbek, 16 Nisan referandumunda çok güzel birlik ve beraberlik örneği gösterildiğini belirterek, "AK Parti hükümetlerinin şu ana kadar sundukları hizmetlerin bu muhteşem tablo karşısında daha da artarak devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'millete efendi değil hizmetkar oldukları ve insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ediyor. Her zaman bölge halkının hizmetinde olacağız" dedi.

(MSA-Y)



20.04.2017 12:06:07 TSI

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