20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'li Özbek'ten teşekkür ziyaretleri

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:57
AK Parti'li Özbek'ten teşekkür ziyaretleri
AK Parti'li Özbek'ten teşekkür ziyaretleri

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - AK Parti 23. Dönem Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesi köylerinde referandum nedeniyle teşekkür ziyaretlerinde bulundu.
Abdulmuttalip Özbek, beraberindeki partililerle, Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül ve teşkilatının ev sahipliğinde köyleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle yapılan referandumda çok yüksek bir oranla 'evet' oyu veren Konur, Aktütün ve Tütünlü ile Aşağı Güleç ve Yukarı Güleç mezralarına teşekkür ziyaretlerinde bulunan Özbek; muhtarlar, kanaat önderleri ve köy halkıyla bir araya geldi. Özbek, 16 Nisan referandumunda çok güzel birlik ve beraberlik örneği gösterildiğini belirterek, "AK Parti hükümetlerinin şu ana kadar sundukları hizmetlerin bu muhteşem tablo karşısında daha da artarak devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'millete efendi değil hizmetkar oldukları ve insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ediyor. Her zaman bölge halkının hizmetinde olacağız" dedi.
(MSA-Y)

20.04.2017 12:06:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Genel Müdür Toros'tan Vali Toprak'a ziyaret
YEREL

GENEL MÜDÜR TOROS'TAN VALİ TOPRAK'A ZİYARET
Uyuşturucu ticaretine 18 yıl hapis cezası
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 18 YIL HAPİS CEZASI

Kınalı kekliklere özgürlük
YEREL

KINALI KEKLİKLERE ÖZGÜRLÜK
Hakkari'de doğaya keklik bırakıldı
YEREL

HAKKARİ'DE DOĞAYA KEKLİK BIRAKILDI
Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele
YEREL

HAKKARİ'DE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
Hakkari'de yasa dışı geçişler
YEREL

HAKKARİ'DE YASA DIŞI GEÇİŞLER
Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Sümbül Engeliler Spor Kulübünden Vali Toprak'a ziyaret
YEREL

SÜMBÜL ENGELİLER SPOR KULÜBÜNDEN VALİ TOPRAK'A ZİYARET
Hakkari'de bir araç kundaklandı
YEREL

HAKKARİ'DE BİR ARAÇ KUNDAKLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi statlar
FUTBOL

VODAFONE ARENA'YI SADECE 1 STAT GEÇEBİLDİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!