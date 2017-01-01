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Trabzon Opera ve Bale Günleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Trabzon Opera ve Bale Günleri" devam ediyor.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Medical Park Karadeniz Hastanesinin katkılarıyla düzenlenen "Trabzon Opera Bale Günleri", 18-23 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM Hasan Saka Salonu'nda düzenlenen "Trabzon Opera ve Bale Günleri" öncesinde Medical Park Karadeniz Hastanesi tarafından ekibe bir restoranda yemek verildi. Medicalpark Karadeniz Hastanesi Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürü Tuğba Şahin ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Sugüneş'in de katıldığı yemek sonrası KTÜ'deki bale gösterisi izlendi.

(OK-Y)



20.04.2017 12:14:50 TSI

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