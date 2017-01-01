20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon Opera ve Bale Günleri devam ediyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:07
Trabzon Opera ve Bale Günleri devam ediyor
Trabzon Opera ve Bale Günleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Trabzon Opera ve Bale Günleri" devam ediyor.
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Medical Park Karadeniz Hastanesinin katkılarıyla düzenlenen "Trabzon Opera Bale Günleri", 18-23 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM Hasan Saka Salonu'nda düzenlenen "Trabzon Opera ve Bale Günleri" öncesinde Medical Park Karadeniz Hastanesi tarafından ekibe bir restoranda yemek verildi. Medicalpark Karadeniz Hastanesi Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürü Tuğba Şahin ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Sugüneş'in de katıldığı yemek sonrası KTÜ'deki bale gösterisi izlendi.
(OK-Y)

20.04.2017 12:14:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor, deplasman serisini sürdürmek istiyor
YEREL

TRABZONSPOR, DEPLASMAN SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT
Beşikdüzü'nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen sel felaketinin ardından tersip bentleri çalışmaları sürüyor
YEREL

BEŞİKDÜZÜ'NDE GEÇTİĞİMİZ YIL EYLÜL AYINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN TERSİP BENTLERİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Trabzon'da derede bir erkek cesedi bulundu
YEREL

TRABZON'DA DEREDE BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU
Trabzon'da derede erkek cesedi bulundu
YEREL

TRABZON'DA DEREDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Artvin'de yangın
YEREL

ARTVİN'DE YANGIN
18. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne doğru
YEREL

18. ULUSLARARASI KARADENİZ TİYATRO FESTİVALİ'NE DOĞRU
Trabzon'daki FETÖ davası
YEREL

TRABZON'DAKİ FETÖ DAVASI

Trabzonspor'un yeni stadını kiralama görüşmeleri
YEREL

TRABZONSPOR'UN YENİ STADINI KİRALAMA GÖRÜŞMELERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi statlar
FUTBOL

VODAFONE ARENA'YI SADECE 1 STAT GEÇEBİLDİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!