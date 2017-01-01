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"Menapoz döneminde kemik erimesinin ana sebebi hormon eksikliği"



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gültekin Koçun, kadınların menopoz döneminde kemik dokusu ve kalp, damar sisteminde ciddi sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Belirli yaşlarda ve dönemlerde kadınlarda görülen menopoz dikkat edilmemesi durumunda önemli rahatsızlıklara yol açıyor. Menopozda hormonların eksikliğinde yaşanan sıkıntıların ötesinde, vücutta gözle görünmeyen, sinsi değişimler de görülmektedir. Özellikle kemik dokusu ve kalp, damar sistemi bu süreçten ciddi anlamda etkilenmektedir. Menopozun zararlı etkilerine dikkat çeken Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gültekin Koçun,"Kemik erimesi, kalp ve damar hastalıkları, kanser, kilo alma gibi olumsuz etkilerden kurtulmak istiyorsanız başta sigara bağımlılığı olmak üzere yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketimini azaltmalı ve alkol tüketilmemelidir" diyerek birtakım uyarılarda bulundu.

Neredeyse bütün rahatsızlıkların ana sebebi olarak görülen sigaranın menopozda da ciddi sorunların habercisi olduğunu kaydeden Koçun,"Menopoz doğal bir süreçtir ve tedavideki amacımız ortaya çıkan belirtileri ve hastalıkları önlemeye yöneliktir. İlaç tedavisine başlamadan önce, yaşam stili ve alışkanlıkların doktorla birlikte gözden geçirilmesi gerekir. Sigara bırakılarak kalp damar hastalığı, kanser, inme ve bir çok hastalık riskinin büyük ölçüde azalacağı unutulmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kemik erimesini azaltmak için düzenli olarak egzersiz yapılması gerektiğini anlatan Koçun,"Düzenli ve doktor gözetiminde egzersiz yapmak efor kapasitesini geliştireceği gibi sıcak basmaları üzerinde de olumlu etkiye yol açacak, kemik erimesini azaltacaktır. Egzersiz planlamasından önce kardiyolojik muayeneden geçmekte fayda olacaktır. Yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketimini azaltmalı, meyve-sebze ağırlıklı dengeli bir beslenme programı uygulamalısınız. Menopoz tedavisinin meme kanseri üzerindeki olumsuz etkileri tıp dünyasında en çok tartışılan konulardandır. Tedavi seçenekleri değerlendirilirken bireysel risk faktörleri çok dikkatli değerlendirilmeli ve ön araştırmalar tam yapılmalıdır" dedi.

(UY-Y-)



20.04.2017 12:19:09 TSI

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