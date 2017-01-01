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Vali Demirtaş, dev hibe alan damızlık düve çiftliğini ziyaret etti

- Adana, 500 Baş Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesi sayesinde ülkenin damızlık düve ihtiyacının büyük bir oranını karşılayacak



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 500 Baş Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesi'ne 875 bin lira hibe alan Ali Baba Çiftliği'ni ziyaret etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü öncülüğünde yapılan başvuru sonucu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yüzde 50 hibe almaya hak kazanan Ali Baba'nın Çiftliği Süt Üretimi, Canlı Hayvan, Tarım, Gıda Limited Şirketini ziyaret etti.

Damızlık Düve Projesi'nin uygulama alanında incelemede bulunarak şirket yetkililerinden bilgi alan Vali Demirtaş, proje sayesinde Türkiye'nin damızlık düve ihtiyacının iç kaynaklarla karşılanması yolunda Adana'da büyük bir adım atıldığına dikkat çekti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında uygulamasına başlanılan "500 Baş Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında hazırlanan proje ile yurt dışında seçimi yapılan 200 adet Jersey ve Holstein ırk dişi dananın işletmeye getirildiğini ifade eden Demirtaş, "İşletmeye 500 adet damızlık hayvan alımı için 1 milyon 750 bin liraya karşılık olmak üzere toplam 875 bin lira hibe desteği verilecektir. Gelen dişi danalar 14 aylık olduklarında tohumlanabilecek ve 3 aylık gebelik gerçekleşmesinden sonra piyasaya satışı yapılabilecektir. Ayrıca Kırsal Kalkınma Şubesi Ekonomik Yatırımlar Hibe Programları kapsamında güneş enerjisi ile 300 kwa büyüklüğünde elektrik projesi; proje tutarı 1 milyon 585 bin lira hibe tutarı 792 bin 500 lira olarak da onaylanmıştır" şeklinde konuştu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ise "Projeden, bölgemizde ilk defa kentimizin faydalanması bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. İnşallah hep beraber bu projeyi güçlendirerek devam ettireceğiz" diye konuştu.

Ali Babanın Çiftliği Süt Üretimi, Canlı Hayvan, Tarım, Gıda Limited Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acembekiroğlu da yaptığı açıklamada, işletme kapasitesinin 2 bin adet damızlık büyük baş hayvan işletmesi olarak kurulduğunu, şu anda ise bin 380 adet damızlık hayvanın olduğunu ifade etti. Acembekiroğlu, işletmede bulunan 520 adet çeşitli ırk damızlık sığırdan 16 bin 700 litre günlük süt elde edildiğini ve bunun da ortalama 32 litre süt verimine denk geldiğini dile getirdi.

(NPR-Y)



20.04.2017 12:22:21 TSI

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