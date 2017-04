YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 19 Yıl Önce Yapılan Çorakçılar Parkı Yenileniyor

19 Yıl Önce Yapılan Çorakçılar Parkı Yenileniyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çorakçılar Mahallesinde yer alan Çorakçılar Parkını gezerek, 19 yıl önce yapılan parkta yenileme çalışmasının yapıldığını söyledi.

Melikgazi hizmetleri ile her an her yerde

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çorakçılar Mahallesinde semt halkı ve esnaflar ile sohbet ederek Çorakçılar Parkını gezerek bu parkın günün hizmet şartlarına uygun getirildiğini kaydetti.

Çorakçılar parkının Kayseri'nin ilk parklarından biri olduğunu ve 1999 yılında yenilendiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Çorakçılar parkı ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Çorakçılar Mahallemiz Kayserimizin eski semtlerinden biridir. 1930 yıllarda kurulan bu semtimiz 5 ve 6 katlı binalardan oluşmaktadır. Planlı olmasına rağmen eski yapıların yer alması, çarşıya yakın olmasından dolayı mesken ağırlıklıdır. Ancak son yıllarda çok katlı binalar yer almakta ve iş merkezleri artmaktadır. Dolayısı ile halkın yaşam şartları değişmekte ve gelişmektedir. Çorakçılar Parkı şehrimizin ilk parklarından biridir. En son 1999 yılında yenilenmiştir. Günün şartlarına cevap verememekte idi bundan dolayı yenilenme çalışması başlattık. Parkımızın aydınlatmasını güneş enerjisi ile yapmaya başladık. Süs havuzu onarılarak ışıklandırıldı. Kamelyalar ve oturma bankları yenilendi. Otomatik sulama sistemi yerleştirildi. Park içinde 3000 m2 yürüyüş yolu oluşturuldu. Çocuk oyun aletleri ve açık alan spor aletleri ile daha işlevsel hale getirilecektir. "

Başkan Büyükkılıç, parkın tamamının 8400 m2 olduğunu ve bu parkın bir bakıma Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yer alamsından dolayı prestij parkları arasında yer anlığını sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



20.04.2017 13:06:34 TSI

NNNN