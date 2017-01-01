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Iğdır'da tek yön uygulaması kısmen başladı



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik şefliği ekipleri merkezde bulunan cadde ve sokaklara trafik işaret levhaları dikerek tek yön uygulamasını başlattı.

Iğdır merkezde trafik akışını düzenlemek ve rahatlatmak amacıyla İl trafik komisyonu ve belediye tarafından tek yön uygulamasına kısmen geçildi. Trafik komisyonunun aldığı kararın ardından, Iğdır Belediyesi ekiplerince dikilen trafik levhaları ile tek yön uygulaması hayata geçti.

Iğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Güven yaptığı açıklamada, "Kars Caddesi Dört Yol mevkiinden, İbrahim Bozyel Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı, Atatürk Caddesi sonu ve Karasu Camiine kadar tek yön gidiş olacaktır. Diğer Caddeler ise kısa süre içinde bu ana güzergaha göre düzenlenecektir. Uygulama aynı zamanda bazı Cadde ve Sokaklarda park yasağı getiriyor. Iğdır'ı modern bir görünüme kavuşturmak için belediyemiz imkanlarını seferber ederek gece gündüz demeden çalışmaktayız. Bu kapsamda bu haftadan geçerli olmak üzere belirlediğimiz güzergahta tek yön olarak trafik akışı sağlanacak. Bu uygulama ile şehir merkezinde trafik problemi çözüleceğine inanıyorum" dedi.

(ET-AA-Y)



20.04.2017 13:07:35 TSI

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