YEREL HABERLER / SİNOP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sinopspor kahvaltıda buluştu

Sinopspor kahvaltıda buluştu



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinopspor Kulübü yönetimi düzenledikleri kahvaltı programında sporcularla bir araya geldi.

Toplantıya Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Spor Kulübü Başkanı Ayhan Özhan ve çok sayıda sporcu katıldı. Sinop Spor Kulübü Başkanı Ayhan Özhan toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizler Sinopspor Kulübü olarak 2 yıldır yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte cefakarca emek veriyoruz. Sağ olsun Baki Ergül Başkanımız bize her zaman reklamasyonu işin dışında tutarak sizlerin bu sahada futbol oynamasına destek oluyor. Futbolcu kardeşlerimiz yağmurda, çamurda, karda ve kışta mücadele ederek Sinop 1.Amatör Ligi'nde mağlubiyetsiz şampiyon oldular. Bütün futbolcu kardeşlerimizi sizlerin huzurunda tebrik ediyorum" dedi.



"Ordu köyüne saha yapıyoruz"

Ardından konuşma yapan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ise, "Konu Sinopspor olduğunda Sinop Belediyesi olarak yapılacak bir şey olduğunda ben sizlerin yanındayım. Şimdi bir tane saha yapıyoruz. Ordu köyünde hazinenin bir arazisini aldım. Sizin yiyip, içip yatabileceğiniz, antrenman yapabileceğiniz bir saha olacak. İnşallah onun anahtarını da vereceğim. Dışarıdan gelen arkadaşlarımız orada yatabilirler altında yemek yiyebilirler. Sinop'ta bunların eksikliği var. Bizim bugüne kadar başkanımız Sinopspor'u yürütemememizin sebebi yani hep dışarıdan hep dışarıdan olduğu zaman Sinop'ta bir akar yok bunları karşılayacak" diye konuştu.

(OSM-SLH-Y)



20.04.2017 13:24:18 TSI

NNNN

