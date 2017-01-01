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Osmangazi Belediyesi fuarın gözdesi

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:17
Osmangazi Belediyesi fuarın gözdesi
Osmangazi Belediyesi fuarın gözdesi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da düzenlenen Rising City Gayrimenkul Fuarı ve 15. İnşaat Fuarı'nda Osmangazi Belediyesi'nin standı büyük ilgi görüyor.
Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan'a kadar ziyarete açık kalacak fuara, Osmangazi Belediyesi de örnek kentsel dönüşüm projeleriyle katıldı. 250 firmanın yer aldığı ve 60 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarda, Osmangazi Belediyesi standında sergilenen Soğanlı kentsel dönüşüm projesinin dev maketi ziyaretçi akınına uğruyor. Soğanlı'nın yanı sıra Osmangazi Belediyesi'nin diğer kentsel dönüşüm projeleri hakkında da yerli ve yabancı ziyaretçilere bilgi veriliyor. Demirkapı ve Kent Meydanı kentsel dönüşümÜ ile Hisar kentsel yenileme projesi, İnşaat Fuarı'nın iddialı projeleri arasında yer alıyor. Osmangazi Belediyesi'nin standını gezen ziyaretçiler, üç boyutlu gözlükle projelerdeki örnek daireleri inceleme fırsatı bulabiliyor.
Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, Bursa'nın her konuda olduğu gibi inşaat sektörü açısından da uluslararası öneme sahip bir şehir olduğunu belirterek, "Bursa ve Türkiye için çok önemli bir fuar. Osmangazi Belediyesi olarak biz de bu önemli fuarda yerimizi aldık. Soğanlı Projesi, bizim prestij projemiz. Dev maketimizle en ilgi çeken stantlardan biri olduk. Projenin zemin artı 5 kat olması, Bursa'nın mimarisine uygun olması, zemindeki güçlendirme çalışmalarını anlatmamız, ziyaretçilerin özellikle ilgisini çekti. Burada ayrıca Demirkapı Projesi'ni de anlatıyoruz. Çok yakında Demirkapı'da kent kimliğine uygun projelerle görücüye çıkacağız. Fuar boyunca kentsel dönüşüm konusunda ziyaretçileri aydınlatmaya devam edeceğiz" dedi.
(MŞ)

20.04.2017 13:25:54 TSI
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