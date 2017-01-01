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Manisa Büyükşehir Belediyesinden hizmetlere inceleme



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar'da Beyoba ve Sazoba mahallelerine Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri yerinde incelemek amacıyla ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar'da Beyoba ve Sazoba mahallelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri yerinde inceledi. Gençoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, şube müdürleri ve yetkililer de eşlik etti. Mahalle muhtarları tarafından karşılanan Gençoğlu ve Büyükşehir heyeti, mahalle kahvelerinde vatandaşlarla sohbet ederek, istekleri ve yapılabilecek hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mahalle halkı parke taşı döşeme ve asfalt çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Beyoba mahallesi mezarlık yolunda bulunan ve ulaşım sorunu yaşanan noktada menfez çalışması yapacaklarını belirten Gençoğlu, "Beyoba ve Sazoba mahallelerinde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik ve varsa sorunları dinledik. Beyoba mahallesinde mezarlık yolunda ulaşım açısından sorun teşkil eden yolu mahalle muhtarımız bize gösterdi. Bu yolda yapılacak bir menfez çalışması problemi ortadan kaldıracak. Talebi aldık. Değerlendireceğiz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Beyoba mahallesinde bulunan Horasan Erenlerinden Koca Bektaş Dede'nin türbesine de ziyarette bulundu. Burada dua eden Gençoğlu ve Büyükşehir heyeti, türbenin ve etrafının düzenlenmesi konusunda buradaki yetkili kişilerden bilgiler aldı.

(AY-Y)



20.04.2017 13:31:08 TSI

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