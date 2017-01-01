20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden hizmetlere inceleme

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:23
Manisa Büyükşehir Belediyesinden hizmetlere inceleme
Manisa Büyükşehir Belediyesinden hizmetlere inceleme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar'da Beyoba ve Sazoba mahallelerine Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri yerinde incelemek amacıyla ziyarette bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Akhisar'da Beyoba ve Sazoba mahallelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri yerinde inceledi. Gençoğlu'na, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, şube müdürleri ve yetkililer de eşlik etti. Mahalle muhtarları tarafından karşılanan Gençoğlu ve Büyükşehir heyeti, mahalle kahvelerinde vatandaşlarla sohbet ederek, istekleri ve yapılabilecek hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mahalle halkı parke taşı döşeme ve asfalt çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Beyoba mahallesi mezarlık yolunda bulunan ve ulaşım sorunu yaşanan noktada menfez çalışması yapacaklarını belirten Gençoğlu, "Beyoba ve Sazoba mahallelerinde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik ve varsa sorunları dinledik. Beyoba mahallesinde mezarlık yolunda ulaşım açısından sorun teşkil eden yolu mahalle muhtarımız bize gösterdi. Bu yolda yapılacak bir menfez çalışması problemi ortadan kaldıracak. Talebi aldık. Değerlendireceğiz" diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Beyoba mahallesinde bulunan Horasan Erenlerinden Koca Bektaş Dede'nin türbesine de ziyarette bulundu. Burada dua eden Gençoğlu ve Büyükşehir heyeti, türbenin ve etrafının düzenlenmesi konusunda buradaki yetkili kişilerden bilgiler aldı.
(AY-Y)

20.04.2017 13:31:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Manisa Büyükşehir Belediyespor İzmir Cup'ta
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR İZMİR CUP'TA
Genel Müdürü Coşkun'dan Akhisar'da inceleme
YEREL

GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN'DAN AKHİSAR'DA İNCELEME
Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü Acar:
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR BASIN SÖZCÜSÜ ACAR:
Saruhanlı'da 3 bin kişilik hayır yemeği
YEREL

SARUHANLI'DA 3 BİN KİŞİLİK HAYIR YEMEĞİ
Down sendromlu bireylere aile eğitimi
YEREL

DOWN SENDROMLU BİREYLERE AİLE EĞİTİMİ
MHP'li Ulu güven tazeledi
YEREL

MHP'Lİ ULU GÜVEN TAZELEDİ
Başkan Kayda Vali Güvençer'e projeleri anlattı
YEREL

BAŞKAN KAYDA VALİ GÜVENÇER'E PROJELERİ ANLATTI
Vali Güvençer, Salihli'de muhtar ve öğrencilerle buluştu
YEREL

VALİ GÜVENÇER, SALİHLİ'DE MUHTAR VE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Kırkağaç çalışmalarına yerinde inceleme
YEREL

KIRKAĞAÇ ÇALIŞMALARINA YERİNDE İNCELEME
Salihlili minikler judo da kapıştı
YEREL

SALİHLİLİ MİNİKLER JUDO DA KAPIŞTI
Yunusemreli kursiyerlerin eserleri sergilendi
YEREL

YUNUSEMRELİ KURSİYERLERİN ESERLERİ SERGİLENDİ
Manisa'da 10 mahalle dereler ıslah edilecek
YEREL

MANİSA'DA 10 MAHALLE DERELER ISLAH EDİLECEK
Alaşehir'de çocuk istismarı konferansı
YEREL

ALAŞEHİR'DE ÇOCUK İSTİSMARI KONFERANSI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
MASKİ 10 mahallede daha dere ıslahı yapacak
YEREL

MASKİ 10 MAHALLEDE DAHA DERE ISLAHI YAPACAK
Genel Müdür Coşkun, Soma'da hizmetleri inceledi
YEREL

GENEL MÜDÜR COŞKUN, SOMA'DA HİZMETLERİ İNCELEDİ
Manisa BBSK'da gözler Erbaa maçına çevrildi
YEREL

MANİSA BBSK'DA GÖZLER ERBAA MAÇINA ÇEVRİLDİ
MASKİ, Gediz Havzası için çalışıyor
YEREL

MASKİ, GEDİZ HAVZASI İÇİN ÇALIŞIYOR
Hayvan barınağı tamamlanmak üzere
YEREL

HAYVAN BARINAĞI TAMAMLANMAK ÜZERE
Beyoba-Sazoba yolu asfalta kavuştu
YEREL

BEYOBA-SAZOBA YOLU ASFALTA KAVUŞTU
Alaşehir Belediyesi, vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİYOR
Stresle baş etmenin yollarını öğrendiler
YEREL

STRESLE BAŞ ETMENİN YOLLARINI ÖĞRENDİLER
Afşar Barajı doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor
YEREL

AFŞAR BARAJI DOĞAL GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Başkan Şirin'den çocuklara 23 Nisan jesti
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN JESTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 "Tbt vakti geldi mi?"