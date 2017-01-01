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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Başkan Bilal Demirci: Kazanan ülkemiz olmuştur

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:01
Başkan Bilal Demirci: Kazanan ülkemiz olmuştur
Başkan Bilal Demirci: Kazanan ülkemiz olmuştur

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar ilçesindeki referandum sonuçlarını değerlendirdi.
Başkan Demirci, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini kabul etmenin, demokrasi ve Cumhuriyet tarihimizin en önemli kararı olduğunu vurguladı.
Başkan Demirci, "16 Nisan Halk oylamasında Pazarlar yüzde 74.09 oy oranı ile önemli bir başarı sağladı. Bizlere güvenip destek olan AK Partili, Ülkücü, milliyetçi seçmenimize ve diğer destek veren tüm siyasi görüşe sahip hemşehrilerime teşekkür ederim. Bu noktada görev alan, bizlerle sahada durmaksızın çalışan teşkilatıma, gençlik kollarımıza,kadın kollarımıza, İl genel meclis üyemize, Sandık görevlilerimize ve müşahitlerimize, Belediye Meclis Üyelerimize, Pazarlar Meslek Yüksekokulu ÜNİAK temsilciliğine,sandıkta ve sandık dışında görev alan tüm kamu görevlilerine, muhtarlarımıza, Sendikalarımıza teşekkür ederim. Dua ve destekleri ile bizlere güç veren siz feraset sahibi güzel Pazarlarlı hemşehrilerime ayrıca teşekkür ederim. Ak Parti teşkilatı olarak referandum süresi boyunca İlçemizin merkez mahallelerini ve tüm köylerini tek tek ziyaret ederek 18 madde hakkında halkımızı bilgilendirdik, bu süreç içinde hiçbir yanlış bilgi vermedik. Tartışma, gerilim ve huzursuzluk yaşanmadan referandum sürecini tamamladık. Vatanımıza Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kazanan Ülkemiz oldu" dedi. (MB-EFE)

20.04.2017 14:06:41 TSI
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