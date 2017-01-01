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Yakutiye ve Tutak'tan 100 öğrenci Çanakkale gezisine gitti

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:04
Yakutiye ve Tutak'tan 100 öğrenci Çanakkale gezisine gitti
Yakutiye ve Tutak'tan 100 öğrenci Çanakkale gezisine gitti
- Ali Korkut, "Tarihlerini öğrensinler diye"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, kardeş Ağrı Tutak ilçesinden 44 öğrenci ile birlikte Yakutiye ilçesinden 100 öğrenciyi Çanakkale gezine gönderdi. Belediye Başkanı Ali Korkut, Yakutiye Kent Meydanında yapılan küçük bir törenle öğrencileri yolcu etti. Ali Korkut, "Ağrı ve Erzurumlu çocuklarımız kaynaşsınlar, birbirleriyle arkadaş olsunlar istedik. Yavrularımızı birlikte Çanakkale'ye gönderiyoruz. İstanbul'u gezecekler. Çocuklarımız tarihlerini öğrensinler, düşmanla savaşırken koyun koyuna yatan şehitlerimizin memleketlerini görsünler istedik" dedi.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, kardeş belediye Ağrı'nın Tutak ilçesinden 44 öğrenciyle birlikte 100 öğrenciye Çanakkale gezisine gönderdi. Yakutiye ve Tutak ilçelerinde okuyan 100 öğrenci, otobüslerle Çanakkale'ye, tarihi yarım adayı kapsayan tarihi gezinin ardından deniz yoluyla İstanbul'a geçecekler. İstanbul'da Panorama 1453, Ayasofya, Sultan Ahmet gibi tarihi yerleri de gezerek Erzurum'a dönecekler. Yolculuk için Çanakkale savaşlarını anlatan görseller hazırlanırken, safha safha savaşları anlatan kitap çocuklara hediye edildi. Yakutiye ilçesi ve Tutak'tan gelen çocuklar için Yakutiye Kent Meydanında tören düzenlendi. "Erzurum Yakutiye Belediyesi ile Ağrı Tutak Belediyesi el ele Çanakkaleye" yazılı afişler eşliğinde fotoğraf çekimi yapıldı. Belediye Başkanı Ali Korkut, çocuklara Çanakkale destanımızı anlatan kitap hediye etti.
Yüzlerindeki heyecan ve sevinçle Ali Korkut'ta teşekkür eden öğrenciler "Birlikte Türkiyeyiz" fotoğrafı çektirdiler. Ali Korkut, Tutak belediyesine kayyum olarak atanan Erkan İsa Erat ile birlikte karar verdiklerini hatırlatarak "İki belediye kardeş belediye olduk. Çocuklarımız da birlikte el ele tutuşsunlar dedik Çanakkale'ye gönderdik. Belediyeler arasındaki kardeşliği çocuklarımızla pekiştirmek. Belediye olarak hiçbir şeyden kaçınmadık. Sizi niye buraya gönderiyoruz, Çanakkale'de 7 düvel üzerimize çullandı. 15 Temmuz'da da aynısı oldu. Bizi tarumar etmek içindi. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle bir olduğumuzu gösterdik. Çanakkale'de her yaş grubundan insanımız şehit oldu. Ne için, vatan için. O kardeşliği, birlikteliği orada göreceksiniz.
Biz belediye olarak birlikteliğe destek olalım istedik. Şimdi kaynaşacaksınız, gezip geleceksiniz, ama burada bitmeyecek. Kardeşliğiniz, bağımız devam edecek. Şimdi yolculuk yapacağınız Dumlu Ortaokulu öğrencileriyle, bu kardeşlerinizle daha sonra Tutak'a size misafirliğe geleceğiz" dedi.
Törenin ardından çekilen hatıra fotoğraflarından sonra öğrenciler, başlarında öğretmenleri ve rehberleriyle birlikte yolculuğa çıktılar.
(ERZ-AT-Y)

20.04.2017 14:10:50 TSI
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