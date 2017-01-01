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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Kocaali Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:06
Kocaali Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor
Kocaali Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar devam ediyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Kocaali'de inşa edilen Kocaali Atıksu Arıtma Tesisinde devam eden çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.
SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin birçok ilçesinde yüksek teknolojiye sahip atıksu arıtma tesisleri inşa ettik. Planladığımız projeleri hayata geçirerek bu tesislere yenilerini ekliyoruz. Karasu Atıksu Arıtma Tesisimizden sonra şehrimizin kuzeyi için yeni bir tesis daha inşa ediyoruz. Kocaali Atıksu Arıtma Tesisimizin de gövdesi büyük oranda tamamlandı. Ekiplerimizin yoğun gayretleriyle atıksu arıtma tesisimiz yükseliyor" diye konuştu.

"Hat tamam sıra tesiste"
Şehrin altyapı geleceğini garanti altına alacak projelerde temel hassasiyetin çevre olduğunu belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Sakarya'mızın 16 ilçesinde atıksu arıtma tesisleri ve entegre kanalizasyon hatları inşa ederek şehrin atıksularını yüksek teknoloji ile arıtıyoruz. Kocaali ilçemizde hataya geçirdiğimiz dev projede çalışmalar sürüyor. Yatırımımızın değeri 50 milyon lira ve en önemli bölümünü arıtma tesisimiz oluşturuyor. Atıksu havuzlarının inşası tamamlandı. Kontrol ve makine odalarımızda çalışmalar sürüyor. Tesisimiz büyük oranda tamamlandı. Hızlı bir şekilde Kocaali Atıksu Arıtma Tesisimizi tamamlayarak inşallah ilçemizin tüm atıksu sorununu ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"Karadeniz'e bir garanti daha"
Dr. Rüstem Keleş sözlerinin devamında, "Birçok ilçemizde olduğu gibi Kocaali'de de birbiriyle entegre bir sistem kuruyoruz. Projemizin önemli bir parçası olan 121 kilometrelik kanalizasyon hattımız yoğun çalışmalar sonucunda tamamlandı. 6 adet terfi merkezimizde şuanda hazır durumda. Hem Kocaali Atıksu Arıtma Tesisimiz hem de 121 kilometrelik kanalizasyon hattımız tamamlandığında birbiri ile entegre olacak. İlçemizin atıksularını inşa ettiğimiz 121 kilometreli hat ile toplayarak Kocaali Atıksu Arıtma Tesisimizde en ileri teknoloji ile arıtacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kocaali'nin atıksu sorununu çözüme kavuştururken Karadeniz'i de korumuş olacağız. Sık sık dile getiriyoruz; hedefimiz tüm ilçelerimizi atıksu arıtma tesisleri ile buluşturarak şehrimizin geleceğini önemli bir garanti oluşturmak" dedi.
(RŞ-AY)

20.04.2017 14:13:14 TSI
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