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Kaymakam Doğramacı'dan muhtarlara teşekkür



(Fotoğraflı)



Sabahattin İdiz

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçede sorunsuz, sıkıntısız ve herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı bir referandumu geride bıraktıkları için muhtarlara teşekkür etti.

Katıldığı bir programda konuşan Doğramacı, kendileri için önemli olanın referandumun kazasız, sıkıntısız, elbirliği ile atlatılması olduğunu söyledi. Doğramacı, "Bunun için hepiniz elinizden geleni yaptınız. Herhangi bir olayın yaşanmaması bizim önceliğimizdi ve bunu sizlerle beraber üstesinden geldik. Bunun için hepinizden ve güvenlik güçlerimize teşekkür ederim" dedi.

Siyasetçi olmadıklarını ifade eden Doğramacı, "Bizler buradaki vatandaşlarımıza hizmet etmeye geldik ve bunun içinde elimizden geleni yapacağız. Ben yaklaşık iki aydır Gürpınar Belediye Başkan Vekilliği görevini yapmaktayım. Belediyede yaptığım inceleme doğrultusunda gördüğüm şu ki; sadece bireysel işler yapılmış ve paraların çoğu bu işlere ayrılmış. Biz eğer Gürpınar'ın kalkınmasını, daha yaşanılır bir yer yapmak istiyorsak; bireysel, kişisel işler değil, toplumun tümünü ilgilendiren işler yapmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

(Sİ-MSA-Y)



20.04.2017 14:38:54 TSI

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