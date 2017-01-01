Hatalı park engel oldu
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde hatalı araç parkları engellileri zor durumda bırakıyor.
Dereüstü mevkisinde akülü engelli aracı ile başka bir caddeye geçmeye çalışan vatandaş, hatalı park engeliyle karşılaştı. Yol, yan yana park edilen iki otomobil ile trafiğe kapatıldı. Buradan geçmeye çalışan bir engelli, araçların gelişigüzel parkı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir süre bekleyen engelli, araçlardan birinin kaldırılmasıyla yoluna devam etti.
Yaşanan bu durum ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
(AA-SLH-Y)
20.04.2017 14:40:01 TSI
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