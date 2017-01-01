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Öğrenciler matematikte yarıştı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 8. Sınıf öğrencileri 'Kahta matematikte yarışıyor' projesi kapsamında yarıştı.

Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (Kahta BİST) Matematik Kulübü öğretmenleri tarafından düzenlenen matematik yarışması Kahta BİST'te düzenlendi.

Matematik dersine olan ön yargıyı kırarak matematik dersini sevdirmeyi hedefleyen 4.'sü düzenlenen matematik yarışmasına Kahta ilçesinden 340 8. sınıf öğrencisi katıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz yarışmaya katılan öğrencileri ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi. Düzenlenen 'Kahta matematikte yarışıyor' projesiyle matematik dersine olan ilgili artırmak istediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, "Bu proje ile öğrencilerin matematik dersini sevdirmek, matematiğe duyulan ilgiyi artırmak ve matematik dersine karşı ön yargılarını kırarak öğrencilerin olumlu tutum geliştirmelerini amaçlıyoruz. Yarışma ile bilim ve teknolojinin, matematiksel düşünme ve matematiksel problem çözme becerilerine sahip bireylerin yetişmesini hedefliyoruz. Projemizi önümüzdeki senelerde her lisede bir branş olacak şekilde genişletmek istiyoruz. Projede emeği geçen herkese başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Yıldırım ise, "Kahta matematikte yarışıyor'' projesi matematiği öğrenme isteğini arttırmak açısından önemlidir. Ayrıca bilim ve teknolojinin, matematiksel düşünme ve matematiksel problem çözme becerilerine sahip bireylere olan ihtiyacı düşünüldüğünde, matematik dersinde ilgili, başarılı öğrencilerin yetiştirilmesine ve dersin pekiştirilmesine dikkat çekmesi açısından son derece önemlidir" dedi.

340 öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilerim ödülleri Mayıs ayında düzenlenecek olan tören ile takdim edilecek.

(HT-SD-Y)



20.04.2017 15:20:48 TSI

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