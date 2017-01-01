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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt'te doğa yürüyüşü düzenlenecek

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:15
Siirt'te doğa yürüyüşü düzenlenecek

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Tarihi 3 bin 500 yıla dayanan Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzaklığındaki Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü düzenleneceği belirtildi.
Siirt Valiliğince organize edilecek olan yürüyüş, 22 Nisan günü saat 09:30'da Deyr Mevkii yakınındaki Siirt E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu kavşağından başlayarak Akabe Yolu'ndan geçilerek Yerlibahçe köyü sınırları içinde yer alan asma köprünün bulunduğu Botan Çayı eteğinde son bulacak.
(MND-AKK-Y)

20.04.2017 15:22:59 TSI
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