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Akın: "Yeni atanan hakimler mahkemelere adapte oldu"

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:46
Akın: "Yeni atanan hakimler mahkemelere adapte oldu"
Akın: "Yeni atanan hakimler mahkemelere adapte oldu"

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, terör örgütü FETÖ ile irtibatı olan 4 bini aşkın hakim ve savcı ihracının gerçekleşmesinin ardından İskenderun ve bölgesindeki adliyelere atanan hakimlerin mahkemelere adapte olarak dosyalarda herhangi bir birikime yol açmadıklarını söyledi.
Akın, 2016 yılı adli faaliyetlerine ilişkin bilgi vermek üzere basın mensupları ile bir araya geldi. Basın toplantısına Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Salih Doğan ile birlikte katılan Başsavcı Akın, 15 Temmuz itibari ile terör örgütü FETÖ ile irtibatı olan 4 bini aşkın hakim ve savcı ihracının gerçekleşmesinin ardından İskenderun ve bölgesindeki adliyelerde de çok ciddi personel değişikliğinin olduğunu ifade etti.
Yeni gelen hakimlerin mahkemelere adapte olarak dosyalarda herhangi bir birikime yol açmadıklarını da söyleyen Başsavcı Akın, "Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin 2017 yılını daha verimli bir şekilde geçireceklerine inanıyorum. Yine de kendimizi eleştirmekten vazgeçmeyeceğiz. Özellikle icra dairesinde oldukça birikmiş dosyalarımız bulunmakta. İnşallah bunu da önümüzdeki süreçte aşacağız. Yine adaletin etkin ve verimli bir şekilde işleri yürütmesi için Adalet Bakanlığımızın önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde uygulamayı düşündüğü 'kısıtlı alan uygulaması, icraların birleştirilmesi' gibi projelerin hepsi adliyemizde uygulanmakta" dedi.
Başsavcı Akın özellikle 15 Temmuz itibari ile cezaevlerindeki artan tutuklu sayısı ile birlikte eğitim seviyesinin de yüksek olduğuna dikkat çekti.
Dörtyol Adliyesi'nde de bu projelerin uygulandığını belirten Akın, "Fakat Erzin Adliyemizin fiziki şartları buna el vermediği için bir kısım projelerimiz burada uygulanamamaktadır. Erzin'de yeni adliye sarayı yapılmasına yönelik projemiz gündemde. Umarım 2017 yılı programına alınıp, yeni bir adliye binasına kavuşmuş oluruz" diye konuştu.
(MSM-Y)

20.04.2017 15:55:02 TSI
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