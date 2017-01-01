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Kredi Yurtlar Kurumundan öğrencilere kırtasiye malzemesi



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  Van'ın Özalp ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü (KYK) çalışanları ve bünyesinde görev yapan çalışanlar tarafından Savatlı İlkokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi desteği verildi.

Özalp Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünde kalan öğrenciler ve çalışanlar, kendi imkanları ile topladıkları kırtasiye malzemelerini Savatlı İlkokulu öğrencilerine teslim ettiler. Özalp Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Sedrettin Yıldız ve Van Kredi Yurtlar Kurum Müdürü Süleyman Şakar, beraberindekilerle Savatlı İlkokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilere kırtasiye malzemelerini teslim ettiler.

Burada konuşan Yıldız, yurtta kalan öğrencilerin Savatlı İlkokulu öğrencilerini 'kardeş' olarak seçmelerinin kendisini son derece memnun ettiğini belirterek, ileri ki günlerde bu tür faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

(MSA-Y)



20.04.2017 15:57:58 TSI

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