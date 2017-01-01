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Büyükşehir Çat Yolu'nu Yıldızkent'e bağlıyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni yaptığı bağlantı yoluyla Çat yolu üzerindeki TOKİ mevkisini Yıldızkent'e bağlayacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara başladı. 35 metre genişliğinde 2 kilometre uzunluğunda yapılan yolla Çat yolu Yıldızkent'e bağlanacak. Araç sürücüleri, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz. Çat yolu TOKİ mevkiinden Yıldızkent ve Yenişehir'e geçmek bir hayli zaman alıyordu. Şimdi yapılan yeni bağlantı yolu ile söz konusu iki mevkiye gidiş ve gelişler daha kısa sürede gerçekleşecek. Başkanımıza söz konusu hizmetten ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

(ERZ-Y)



20.04.2017 16:19:48 TSI

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