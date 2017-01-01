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Termal'de 2017 hedefi 1.5 milyon geceleme



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, 2017 yılında ilçede 1.5 milyon geceleme hedeflediklerini söyledi.

Yalova Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Termal Kaymakamlığı ve Termal Belediyesi tarafından ilçede ortaklaşa organize edilen Turizm Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Termal kaplıcalarından başlayan kortej yürüyüşüne mehter ayrı bir güzellik kattı. Mehter eşliğinde yürüyen kortej turizm için ilçede bulunan yerli yabancı turistlerin ilgisini çekti. Kortej yürüyüşüne Termal Kaymakamı Murat Büyükköse, Belediye Başkanı İsmail Atik, Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali ile ilçe protokolü de katıldı. Yürüyüşün ardından Gökçedere'de tören yapıldı. İl Müdürü Şeref Tali, "Yalova yatırımlarla ülke turizminde payını ve önemini giderek arttırmaktadır. Yüzde 60'ı ormanlarla kaplı olan Termal, Armutlu kaplıcalarının şifalı suları, tabiat parkları ve mesire alanları, Sudüşen ve Erikli şelaleleri, Dipsiz Göl, Delmece yaylası, 191 kuş türü bulunan Hersek lagünü ve kumsallarıyla bir destinasyon merkezidir. 2017 yılı itibarı ile bakanlık ve belediye belgeli toplam 7 bin 18 yatak kapasitesine sahip tesis vardır. Turizm işletme belgeli tesis sayısı 13, yatak kapasitesi bin 358'dir. Belediye belgeli tesis sayısı 94, yatak kapasitesi 5 bin 660'dır. 2016 yılı itibarı ile ilimizi 84 bin 929 turist ziyaret etmiştir. Türkiye genelindeki turist sayısında yaklaşık yüzde 30 bir daralma olurken, yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalma olmasına rağmen ortalama turist sayımızda yüzde15 oranında artış yaşanmıştır" dedi.

Hedef 1.5 milyon geceleme

Tali'nin ardından kürsüye gelen Termal Belediye Başkanı İsmail Atik ise konuşmasında ilçenin 2017 turizm hedefini açıkladı. Atik konuşmasında, " İlçemiz bir turizm şehri. Turizmin gereklerini ilçemizde birer birer yerine getiriyoruz. Yatırım, tesis, tanırım olmadan turizm olmaz. Ben ilçemize yatırım yapan ve bundan sonra da yatırım yapacak olan değerli yatırımcılara ve Termal halkımıza şükranlarımız sunuyorum. Şu ana kadar ilçemize turizm yatırımı yapanları da tüm kalbimle kutluyorum. Bundan sonra Termal Belediyesi olarak bir turizm köyü olarak alıp, bir turizm merkezi yaptığımız ilçemizi bu noktalara taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin turizm kapasitesini, yatak ve tesis sayısını daha da arttıracak, kuvvetli bir tanıtım yapacağız. Bütün tesislerimizle birlikte bu hedefe kilitlendik" şeklinde konuştu.

(SÇ-MŞ)



20.04.2017 16:22:12 TSI

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